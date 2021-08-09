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Alanyaspor yenilendi! Çağdaş Atan'la yeni hikaye peşinde...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in flaş ekiplerinden olan Alanyaspor; Salih Uçan, Berkan Kutlu, Caulker gibi önemli isimlerini kaybetti. Scouting ekibi tarafından hazırlanan raporla beraber yeni isimleri kadrosuna katan Akdeniz temsilcisi, yeni kadrosuyla yeni bir hikaye yazmaya çalışacak.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
09.08.2021 11:49 - Son Güncelleme: 09.08.2021 11:49
Alanyaspor yenilendi! Çağdaş Atan’la yeni hikaye peşinde...

Alanyaspor önemli yıldızlarını kaybetti. Geçen sezonun ortasında Bakasetas gitti. Berkan, Salih, Tzavellas ve Caulker gibi isimler takımdan ayrıldı. Alanyaspor scouting ekibi her seferinde iyi oyuncular buldu. Bu sezon alınan oyuncular da tutarsa Akdeniz ekibini tebrik etmek gerekiyor. Lige her zaman renk katan Alanyaspor yenilenmiş kadrosuyla yeni bir hikaye yazmaya çalışacak.

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Alanyaspor yenilendi! Çağdaş Atan’la yeni hikaye peşinde...

GELENLER
Oğuz Aydın (Türkiye-20 yaşında-Sol kanat-238 bin Euro)
Genç oyuncu kadroya alternatif bir isim olarak dahil oldu. Performansı merak ediliyor.

Alanyaspor yenilendi! Çağdaş Atan’la yeni hikaye peşinde...

Famara Diedhiou (Senegal-28 yaşında-Santrfor-Bedelsiz)
Alanyaspor'un yeni golcüsü ham atletik hem de skorer. Akdeniz ekibine uyum sağlarsa gol problemi yaşanmaz.

Alanyaspor yenilendi! Çağdaş Atan’la yeni hikaye peşinde...

Daniel Candeias (Portekiz-33 yaşında-Sağ kanat-Bedelsiz)
Büyük tecrübe… Yeni sezonda Alanyaspor'un oyun aklı olacak.

Alanyaspor yenilendi! Çağdaş Atan’la yeni hikaye peşinde...

Miha Mevlja (Slovenya-31 yaşında-Stoper-Bedelsiz)
Savunmaya çok önemli bir takviye… Rusya tecrübesi olan başarılı bir stoper.

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