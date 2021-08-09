Alanyaspor yenilendi! Çağdaş Atan'la yeni hikaye peşinde...
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in flaş ekiplerinden olan Alanyaspor; Salih Uçan, Berkan Kutlu, Caulker gibi önemli isimlerini kaybetti. Scouting ekibi tarafından hazırlanan raporla beraber yeni isimleri kadrosuna katan Akdeniz temsilcisi, yeni kadrosuyla yeni bir hikaye yazmaya çalışacak.
09.08.2021 11:49
- Son Güncelleme: 09.08.2021 11:49
Alanyaspor önemli yıldızlarını kaybetti. Geçen sezonun ortasında Bakasetas gitti. Berkan, Salih, Tzavellas ve Caulker gibi isimler takımdan ayrıldı. Alanyaspor scouting ekibi her seferinde iyi oyuncular buldu. Bu sezon alınan oyuncular da tutarsa Akdeniz ekibini tebrik etmek gerekiyor. Lige her zaman renk katan Alanyaspor yenilenmiş kadrosuyla yeni bir hikaye yazmaya çalışacak.
Famara Diedhiou (Senegal-28 yaşında-Santrfor-Bedelsiz)
Alanyaspor'un yeni golcüsü ham atletik hem de skorer. Akdeniz ekibine uyum sağlarsa gol problemi yaşanmaz.
Daniel Candeias (Portekiz-33 yaşında-Sağ kanat-Bedelsiz)
Büyük tecrübe… Yeni sezonda Alanyaspor'un oyun aklı olacak.