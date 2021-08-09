Alanyaspor yenilendi! Çağdaş Atan’la yeni hikaye peşinde...

Alanyaspor önemli yıldızlarını kaybetti. Geçen sezonun ortasında Bakasetas gitti. Berkan, Salih, Tzavellas ve Caulker gibi isimler takımdan ayrıldı. Alanyaspor scouting ekibi her seferinde iyi oyuncular buldu. Bu sezon alınan oyuncular da tutarsa Akdeniz ekibini tebrik etmek gerekiyor. Lige her zaman renk katan Alanyaspor yenilenmiş kadrosuyla yeni bir hikaye yazmaya çalışacak.