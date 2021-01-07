Galatasaray'da flaş transfer zirvesi! Fatih Terim listeyi verdi
Süper Lig'de Antalyaspor beraberliği ve Konyaspor mağlubiyeti ile zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da transfer zirvesi gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak Aslantepe'de bir araya gelirken, transfer döneminde çizilecek yol haritası belirlendi. Terim yönetime transfer listesini de sundu.
Aslantepe'de gerçekleşen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim katıldı. Toplantını ana gündemi takviye yapılacak mevkiler ve gönderilmesi gereken futbolculardı. Terim, 3 bölgeye transfer isterken gönderilebilecek isimleri de yönetime bildirdi. İşte o toplantının detayları...
Galatasaray'da 4-3'lük Konyaspor yenilgisinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim, Konya dönüşü ayağının tozuyla Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına geldi ve beklenen transfer zirvesi gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelen Fatih Terim, mevcut kadro ile ilgili değerlendirmede bulundu.