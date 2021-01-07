Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Spor Galatasaray'da flaş transfer zirvesi! Fatih Terim listeyi verdi

Galatasaray'da flaş transfer zirvesi! Fatih Terim listeyi verdi

Süper Lig'de Antalyaspor beraberliği ve Konyaspor mağlubiyeti ile zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray'da transfer zirvesi gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak Aslantepe'de bir araya gelirken, transfer döneminde çizilecek yol haritası belirlendi. Terim yönetime transfer listesini de sundu.

07.01.2021 10:18 - Son Güncelleme:
Galatasaray'da flaş transfer zirvesi! Fatih Terim listeyi verdi

Aslantepe'de gerçekleşen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim katıldı. Toplantını ana gündemi takviye yapılacak mevkiler ve gönderilmesi gereken futbolculardı. Terim, 3 bölgeye transfer isterken gönderilebilecek isimleri de yönetime bildirdi. İşte o toplantının detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da flaş transfer zirvesi! Fatih Terim listeyi verdi

Galatasaray'da 4-3'lük Konyaspor yenilgisinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim, Konya dönüşü ayağının tozuyla Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına geldi ve beklenen transfer zirvesi gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelen Fatih Terim, mevcut kadro ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Galatasaray'da flaş transfer zirvesi! Fatih Terim listeyi verdi

Ayrıca sağ bek, orta saha ve forvet talebini yineledi. Teklif gelmesi ve maddi şartlar oluşması halinde de takımdaki her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

Galatasaray'da flaş transfer zirvesi! Fatih Terim listeyi verdi

GÖRÜŞME UZADI, İDMAN SAATİ DEĞİŞTİ
Transfer toplantısı beklenenden uzun sürünce, Florya'daki idmanın saati 12.00'den 14.30'a alındı. Süper Lig'de 499 milyon TL ile en yüksek harcama limitine sahip takım olan Galatasaray, FFP nedeniyle ara transfer döneminde sadece 1 milyon euro'luk bütçeye sahip.

Galatasaray'da flaş transfer zirvesi! Fatih Terim listeyi verdi

Bundan dolayı alınacak isimler için bonservis geliri elde edilmesi gerekiyor. Eski performansından çok uzaklarda olan Luyindama'nın yanı sıra Belhanda ve Marcao gibi isimler iyi teklif gelmesi halinde elden çıkarılarak, maddi kaynak yaratılacak.

DİĞER GALERİLER