Fenerbahçe'ye Deli geliyor! Belçika basını transferi duyurdu
Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle transfer döneminin en hareketli takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe, ocak ayına da Mesut Özil ile hızlı bir başlangıç yaptı. Kasımpaşa'yı yenerek rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertli ekip, stoper için bir transfer daha yapma kararı aldı. Flaş transfer haberi ise Belçika'dan geldi. Ülke basını sarı-lacivertli takımın peşinde olduğu ismi yazdı.
07.01.2021 11:19
- Son Güncelleme: 07.01.2021 11:19
DİĞER GALERİLER