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Fenerbahçe'ye Deli geliyor! Belçika basını transferi duyurdu

Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle transfer döneminin en hareketli takımı olarak dikkat çeken Fenerbahçe, ocak ayına da Mesut Özil ile hızlı bir başlangıç yaptı. Kasımpaşa'yı yenerek rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertli ekip, stoper için bir transfer daha yapma kararı aldı. Flaş transfer haberi ise Belçika'dan geldi. Ülke basını sarı-lacivertli takımın peşinde olduğu ismi yazdı.

07.01.2021 11:19 - Son Güncelleme: 07.01.2021 11:19
Fenerbahçe'ye Deli geliyor! Belçika basını transferi duyurdu

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye Deli geliyor! Belçika basını transferi duyurdu

Özellikle defans hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında bu bölgede sorun yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'ye Deli geliyor! Belçika basını transferi duyurdu

Bu arada Belçika'dan, Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'ye Deli geliyor! Belçika basını transferi duyurdu

Voetbal Belgie adlı sitede yer alan habere göre Fenerbahçe, Club Brugge forması giyen Simon Deli ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'ye Deli geliyor! Belçika basını transferi duyurdu

Haberde, Fenerbahçe'nin Arsenal'li Sokrates'i istemesine rağmen Genoa'nın araya girdiğine vurgu yapıldı. Sarı-lacivertliler için Simon Deli'nin önemli bir opsiyon haline geldiği belirtildi.

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