Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Düşüşünün nedeni belli oldu

ÜNLÜ HOCALARIN TERCİHİ

Jose Mourinho, Joachim Löw ve Arsene Wenger gibi ünlü hocalar da sistemlerinde Mesut Özil için hep özel bir yer ayırdı. Real Madrid'de La Liga şampiyonluğu kazanırken oyun kurucu bir 10 numara olan tecrübeli oyuncu, Cristiano Ronaldo ve Benzema'ya en çok asist yapan isimdi.