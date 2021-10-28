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Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi! Düşüşünün nedeni belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezon şu ana kadar iyi bir performans sergileyemeyen ve eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil'in performans düşüklüğünün nedeni belli oldu. 3'lü sistemde verimli olamayan Özil'in eski hocaları Jose Mourinho, Joachim Löw ve Arsene Wenger yıldız isimden maksimum verimi almıştı. Mesut Özil'i sanatçıya benzeten Arsene Wenger, Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'ya da ipuçları verdi.

28.10.2021 09:56 - Son Güncelleme: 28.10.2021 09:56
Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Düşüşünün nedeni belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezon en çok konuşulan isimlerden Mesut Özil, 3'lü sistemde aradığını bulamadı. İlk 11'de istikrar yakalayamayan Özil, herkesin beklediği performansını bir türlü sahaya yansıtamadı.

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Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Düşüşünün nedeni belli oldu

'10 NUMARA'DA BAŞARIYI YAKALADI
Ancak ünlü yıldızın kariyerine bakıldığında her zaman gerçek yeri '10 numara' olarak forma giydiğinde başarıyı yakaladı. Özellikle Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal gibi üst seviye takımlarda hep bu rolde görev aldı.

Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Düşüşünün nedeni belli oldu

ÜNLÜ HOCALARIN TERCİHİ
Jose Mourinho, Joachim Löw ve Arsene Wenger gibi ünlü hocalar da sistemlerinde Mesut Özil için hep özel bir yer ayırdı. Real Madrid'de La Liga şampiyonluğu kazanırken oyun kurucu bir 10 numara olan tecrübeli oyuncu, Cristiano Ronaldo ve Benzema'ya en çok asist yapan isimdi.

Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Düşüşünün nedeni belli oldu

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NIN LİDERİYDİ
Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanırken 10 numarada kullanıldı. Arsenal'de de Arsene Wenger ile takım liderliğini aldı, 10 numarada serbest görev tanındı.

Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Düşüşünün nedeni belli oldu

GUARDIOLA: 'MESUT'A HAYRANIM'
Dünya futbolunun en önemli orta sahalarından biri olarak kabul edilen Mesut Özil için birçok ünlü isimden övgüler gelmişti. Birçok başarılı teknik direktör Özil'e olan hayranlığını dile getirmişti. İşte o isimler:Pep Guardiola: Kalitesiyle ilgili şüphem yok. Ben Mesut'a hayranım.

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