Galatasaray'da Feghouli'ye sürpriz talip! Fiyatını sordular
Süper Lig'de yeniden yapılanma hazırlığında olan Galatasaray, sözleşme maliyeti yüksek olan isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Cezayirli futbolcunun Japonya'ya transferi için fiyatı soruldu. İşte detaylar...
29.03.2021 12:52
- Son Güncelleme: 29.03.2021 14:11
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray'da sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.
Sarı-kırmızılı takımda gidecek isimler yavaş yavaş netleşirken, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Sofiane Feghouli'yle ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Çin hükümetinin sınırlama kararı sonrasında, Asya futbolunun rotası yavaş yavaş Japonya'ya kaymaya başladı.
Galatasaray'a da güzel bir haber geldi. İlhan Mansız ve Alpay Özalan'ı, Japon Ligi'ne götüren menajer, sarı-kırmızılılarla temas kurdu ve Feghouli için fiyat istedi.
Fotomaç'ın haberine göre, Cezayirli oyuncuyu, Japonya'ya götürebileceğini Galatasaray'a da bonservis bedeli kazandırabileceğini iletti.
Sarı-kırmızılı takıma 2017 yazında İngiliz ekibi West Ham United'dan gelen Sofiane Feghouli, çıktığı toplam 128 karşılaşmada 29 gol atarken 27 de asist yaptı.