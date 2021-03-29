Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe bitirdi! Süper Lig'in yıldızı imzayı atıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan devam ederken, dev kulüpler transferde de kapışmaya başladı. Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldız ismi için karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimle Fenerbahçe'nin anlaştığı ve mayıs sonrası imzaların atılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

29.03.2021 10:38 - Son Güncelleme: 29.03.2021 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





