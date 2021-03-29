Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe bitirdi! Süper Lig'in yıldızı imzayı atıyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan devam ederken, dev kulüpler transferde de kapışmaya başladı. Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldız ismi için karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimle Fenerbahçe'nin anlaştığı ve mayıs sonrası imzaların atılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
29.03.2021 10:38
- Son Güncelleme: 29.03.2021 11:03
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaşanan peş peşe puan kayıpları sonrası zirve yarışında geriye düşen ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen sarı-lacivertlilerde yönetim flaş bir karar aldı.
Kanarya, milli arada sezon başına göreve getirilen teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada takımı sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı belirtildi.
Fenerbahçe, teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile birlikte çalışmalarını sürdürürken, sezonun bitimine yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.