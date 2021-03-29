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Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe bitirdi! Süper Lig'in yıldızı imzayı atıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan devam ederken, dev kulüpler transferde de kapışmaya başladı. Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldız ismi için karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimle Fenerbahçe'nin anlaştığı ve mayıs sonrası imzaların atılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

29.03.2021 10:38 - Son Güncelleme: 29.03.2021 11:03
Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe bitirdi! Süper Lig'in yıldızı imzayı atıyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe bitirdi! Süper Lig'in yıldızı imzayı atıyor

Yaşanan peş peşe puan kayıpları sonrası zirve yarışında geriye düşen ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen sarı-lacivertlilerde yönetim flaş bir karar aldı.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe bitirdi! Süper Lig'in yıldızı imzayı atıyor

Kanarya, milli arada sezon başına göreve getirilen teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe bitirdi! Süper Lig'in yıldızı imzayı atıyor

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada takımı sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı belirtildi.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe bitirdi! Süper Lig'in yıldızı imzayı atıyor

Fenerbahçe, teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile birlikte çalışmalarını sürdürürken, sezonun bitimine yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.