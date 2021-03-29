Türkiye A Milli Futbol Takımı grup maçlarının en başarılı 3 ülkesi arasında yer aldı

A Milli Futbol Takımımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, milli takım fırtınası esiyor. Ay yıldızlılar oynanan ilk 2 maçların ardından, grup maçlarının en başarılı 3 ülkesi arasında yer aldı. Dünya Kupası elemelerine iki de iki yaparak başlayan ve bir ilki başaran milli takım, bu karşılaşmalarda 7 gol atarak da başka bir rekora imza attı.

29.03.2021 15:00 - Son Güncelleme: 29.03.2021 15:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





