Türkiye A Milli Futbol Takımı grup maçlarının en başarılı 3 ülkesi arasında yer aldı
A Milli Futbol Takımımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, milli takım fırtınası esiyor. Ay yıldızlılar oynanan ilk 2 maçların ardından, grup maçlarının en başarılı 3 ülkesi arasında yer aldı. Dünya Kupası elemelerine iki de iki yaparak başlayan ve bir ilki başaran milli takım, bu karşılaşmalarda 7 gol atarak da başka bir rekora imza attı.
29.03.2021 15:00
- Son Güncelleme: 29.03.2021 15:01
A Milli Futbol Takımı, Katar yolculuğuna çok iyi başladı.
Kırmızı beyazlılar, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı ilk iki maçı bol gollü galibiyetlerle kapattı.
Ay yıldızlılar, grubun favorisi Hollanda'yı 4-2 yenerken son dönemde çıkış yapan ülkeler arasında gösterilen Norveç'i de 3-0'lık skorla geçti.
Avrupa elemelerinde ilk iki maçını kazanan 7 ülke var. Millileri, sadece İngiltere ve Danimarka averajla geride bıraktı. Türkiye'nin 5 averajı bulunurken; Danimarka 10, İngiltere ise 7 averaja sahip.
İKİ MAÇTA 7 GOL
Dünya Kupası elemelerine iki de iki yaparak başlayan ve bir ilki başaran milli takım, bu karşılaşmalarda 7 gol atarak da başka bir rekora imza attı.
Ay-yıldızlı ekip, Hollanda ve Norveç gibi zorlu rakipler karşısında iki maçta attığı 7 gol, Dünya Kupası elemelerinde en çok gol atılan grup maçları başlangıcı olarak da kayıtlara geçti