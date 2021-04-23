Galatasaray'da Feghouli krizi! Trabzonspor maçının devre arasında soyunma odası karıştı
Süper Lig'de evinde konuk ettiği Trabzonspor maçının son saniyelerinde gelen golle 1 puanı kurtaran Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılı ekipte maç sonrası şok bir gerçek ortaya çıktı. Derbinin devre arasında soyunma odasının karıştığı ve su şişelerinin duvarlara fırlatıldığı öğrenildi. İşte detaylar...
23.04.2021 09:17
- Son Güncelleme: 23.04.2021 09:17
Süper Lig'de Galatasaray, lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada sahasında ağırladığı Trabzonspor'la berabere kalarak puan farkını azaltma şansını değerlendiremedi.
Sarı-kırmızılı takımda, bazı oyuncuların performansları tartışma konusu olurken Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Trabzonspor maçının devre arasında oyundan alınan Sofiane Feghouli'nin bu karara tepki gösterdiği öğrenildi.
Kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın sinirini su şişesinden ve duvardan çıkardığı belirtildi.
Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli, yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı.
Hocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, formayı alsa da istikrar sağlayamadı.