RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'da Feghouli krizi! Trabzonspor maçının devre arasında soyunma odası karıştı

Süper Lig'de evinde konuk ettiği Trabzonspor maçının son saniyelerinde gelen golle 1 puanı kurtaran Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılı ekipte maç sonrası şok bir gerçek ortaya çıktı. Derbinin devre arasında soyunma odasının karıştığı ve su şişelerinin duvarlara fırlatıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

23.04.2021 09:17 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:17
Galatasaray'da Feghouli krizi! Trabzonspor maçının devre arasında soyunma odası karıştı

Süper Lig'de Galatasaray, lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada sahasında ağırladığı Trabzonspor'la berabere kalarak puan farkını azaltma şansını değerlendiremedi.

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Galatasaray'da Feghouli krizi! Trabzonspor maçının devre arasında soyunma odası karıştı

Sarı-kırmızılı takımda, bazı oyuncuların performansları tartışma konusu olurken Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'da Feghouli krizi! Trabzonspor maçının devre arasında soyunma odası karıştı

Trabzonspor maçının devre arasında oyundan alınan Sofiane Feghouli'nin bu karara tepki gösterdiği öğrenildi.

Galatasaray'da Feghouli krizi! Trabzonspor maçının devre arasında soyunma odası karıştı

Kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın sinirini su şişesinden ve duvardan çıkardığı belirtildi.

Galatasaray'da Feghouli krizi! Trabzonspor maçının devre arasında soyunma odası karıştı

Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli, yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı.

Galatasaray'da Feghouli krizi! Trabzonspor maçının devre arasında soyunma odası karıştı

Hocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, formayı alsa da istikrar sağlayamadı.