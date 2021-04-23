Fatih Terim biletini kesti! Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası flaş ayrılık kararı
Spor Toto Süper Lig'de yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray'da, Trabzonspor derbisinin ardından Fatih Terim flaş bir karar aldı. Yeni kontrat bekleyen yıldız bir ismin üstünü çizen tecrübeli teknik adam, gelen tekliflerin değerlendirilmesi talimatını verdi.
23.04.2021 09:56
- Son Güncelleme: 23.04.2021 09:56
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılılar lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını kaçırdı.
TT STADI'NDA 4 MAÇTIR GALİBİYET YOK
Son 4 maçında Türk Telekom Stadyumu'nda galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın 6, BAY geçen Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisine düştü.
PUAN KAYBI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Galatasaray'ın puan kaybı sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Fatih Terim bu sezonun tartışılan isminin biletini kesti.
8 PUANLIK KAYIPTA BAŞROLDE
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve son oynanan Trabzon maçlarındaki hatalarıyla 8 puanlık kayıpta direkt başrolde olan Luyindama'nın sezon sonu gönderileceği ifade edildi.
YENİ SÖZLEŞME YAPILMASI PLANLANIYORDU AMA...
1-1.5 ay önce yeni bir sözleşme ve buna bağlı zam yapılması planlanan Luyindama'nın bireysel yanlışları, süreci bugünlere getirdi.