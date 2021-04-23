RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Fatih Terim biletini kesti! Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası flaş ayrılık kararı

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray'da, Trabzonspor derbisinin ardından Fatih Terim flaş bir karar aldı. Yeni kontrat bekleyen yıldız bir ismin üstünü çizen tecrübeli teknik adam, gelen tekliflerin değerlendirilmesi talimatını verdi.

23.04.2021 09:56 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:56
Fatih Terim biletini kesti! Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası flaş ayrılık kararı

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılılar lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını kaçırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim biletini kesti! Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası flaş ayrılık kararı

TT STADI'NDA 4 MAÇTIR GALİBİYET YOK
Son 4 maçında Türk Telekom Stadyumu'nda galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın 6, BAY geçen Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisine düştü.

Fatih Terim biletini kesti! Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası flaş ayrılık kararı

PUAN KAYBI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Galatasaray'ın puan kaybı sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Fatih Terim bu sezonun tartışılan isminin biletini kesti.

Fatih Terim biletini kesti! Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası flaş ayrılık kararı

8 PUANLIK KAYIPTA BAŞROLDE
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve son oynanan Trabzon maçlarındaki hatalarıyla 8 puanlık kayıpta direkt başrolde olan Luyindama'nın sezon sonu gönderileceği ifade edildi.

Fatih Terim biletini kesti! Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası flaş ayrılık kararı

YENİ SÖZLEŞME YAPILMASI PLANLANIYORDU AMA...
1-1.5 ay önce yeni bir sözleşme ve buna bağlı zam yapılması planlanan Luyindama'nın bireysel yanlışları, süreci bugünlere getirdi.