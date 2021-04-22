Dünya yıldızı ismin transferini Mesut Özil bitirecek! Fenerbahçe'den golcü hamlesi
Lider Beşiktaş'ı yakın takibini sürdüren Fenerbahçe'de gündemin bir kısmını da transfer gelişmeleri oluşturuyor. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, golcü arayışlarını hızlandırdı. Gelecek sezon Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-lacivertli ekip Mesut Özil'in de yakından tanıdığı bir ismin transferini bitirmek için çalışmalara başladı. Dünya yıldızının transfer sürecinde Mesut da aktif rol oynayacak. İşte detaylar...
22.04.2021 15:46
- Son Güncelleme: 22.04.2021 15:46
Gelecek sezon için ana hedefi Şampiyonlar Ligi olan Fenerbahçe, son 6 haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde girdi. Çok büyük aksilik olmazsa Avrupa sahnesinde kendini gösterecek olan Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsünü Mesut getirecek. İşte detaylar...
EN BÜYÜK PROBLEM GOL
Sezon başından bu yana gol konusunda Samatta, Cisse ve Valencia'dan istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, gelecek sezon boy göstereceği Avrupa'da mutlaka yıldız bir golcüye ihtiyaç duyuyor.
DEV OPERASYON BAŞLIYOR
Golcü sıkıntısına rağmen ligde 2. sırada yer alan ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Fenerbahçe gelecek sezon için golcü pozisyonunu dünya yıldızıyla doldurmakta oldukça kararlı. İşte Fenerbahçe'nin dev operasyonunun detayları...
MESUT DEVREDE
İngiltere'nin Mirror gazetesi, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin gelecek sezon için transfer etmek istediği dünya yıldızı golcü için Mesut Özil'i resmen devreye soktuğu ve ikna çalışmalarının çoktan başladığını belirtti.
GİROUD'NUN YENİ ADRESİ F.BAHÇE
Ünlü İngiliz gazetesi dünya yıldızı Fransız golcü Olivier Giroud'un Chelsea'den ayrılmaya hazırlandığını duyururken, yeni adresinin Fenerbahçe olabileceğini yazdı.