Dünya yıldızı ismin transferini Mesut Özil bitirecek! Fenerbahçe'den golcü hamlesi

Lider Beşiktaş'ı yakın takibini sürdüren Fenerbahçe'de gündemin bir kısmını da transfer gelişmeleri oluşturuyor. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, golcü arayışlarını hızlandırdı. Gelecek sezon Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-lacivertli ekip Mesut Özil'in de yakından tanıdığı bir ismin transferini bitirmek için çalışmalara başladı. Dünya yıldızının transfer sürecinde Mesut da aktif rol oynayacak. İşte detaylar...

22.04.2021 15:46 - Son Güncelleme: 22.04.2021 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





