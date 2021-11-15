Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası play-off turundaki rakipleri kimler?

RAKİPLERİ KORKU SALDI

Türkiye, 3 puanı hanesine yazdırır Norveç de Hollanda'yı yenerse genel averaja bakılacak ve ay-yıldızlılar, grup lideri olarak Dünya Kupası'na direkt gidecek. Türkiye grubu ikinci bitirip play-off'a kalırsa da durmaya niyeti yok.