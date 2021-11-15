Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası play-off turundaki rakipleri kimler?
Türkiye A Milli Futbol Takımı son aldığı 6-0'lık farklı Cebelitarık galibiyeti 2022 Katar Dünya Kupası'na gitme şansını artırdı. Rakiplerinin de kayıplarıyla 2. sıraya yükselen ay-yıldızlıların Dünya Kupası'na direkt katılma umudu doğdu. Türkiye, Karadağ'ı yenip, Hollanda-Norveç maçının sonucuna bakacak. Aksi durumda ise A Milli Takım play-off turunda Dünya Kupası biletini almaya çalışacak. Peki, muhtemel rakipler kimler? İşte Türkiye'nin play-off turundaki rakipleri.
2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye, önceki gün alınan sonuçların ardından şansını artırdı. 9. maçlar öncesi 15 puanla Norveç'in 2, Hollanda'nın 4 puan gerisinde olan Bizim Çocuklar, Cebelitarık'ı 6-0 yenince averajını düzeltti.
Rakiplerinin de kayıplarıyla 2. sıraya yükselen ay-yıldızlıların Dünya Kupası'na direkt katılma umudu doğdu. Türkiye, Karadağ'ı yenip, Hollanda-Norveç maçının sonucuna bakacak.
RAKİPLERİ KORKU SALDI
Türkiye, 3 puanı hanesine yazdırır Norveç de Hollanda'yı yenerse genel averaja bakılacak ve ay-yıldızlılar, grup lideri olarak Dünya Kupası'na direkt gidecek. Türkiye grubu ikinci bitirip play-off'a kalırsa da durmaya niyeti yok.
Yeni hoca Stefan Kuntz ile öz güvenini geri kazanan ay-yıldızlılar, rakiplere yeniden korku salmaya başladı. Cebelitarık'ı farklı geçip rakiplerin psikolojisini bozan Türkiye, genç kadrosunun tecrübe kazanmasıyla da play-off'a umutlu girecek.