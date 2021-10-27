Galatasaray'da Fatih Terim'den Sacha Boey talimatı
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a yenilerek ağır yara alan Galatasaray'da 11. hafta hazırlıkları başladı. Derbide Yedlin'in performansından memnun kalmayan Fatih Terim'in, sakatlığı bulunan Sacha Boey'in bir an önce takıma dönmesi için sağlık ekibinden talepte bulunduğu öğrenildi.
27.10.2021 08:38
- Son Güncelleme: 27.10.2021 08:38
Süper Lig'de pazartesi günü oynanan derbide Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Sacha Boey'in bir an önce iyileşmesi için adeta seferberlik ilan edildi.
Milliyet'te yer alan habere göre DeAndre Yedlin'in Beşiktaş derbisindeki kötü futbolu sonrası Fransız bekin önemi bir kez daha ortaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Marsilya deplasmanında sakatlanan Boey'in tedavisi sürerken, teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibinden genç futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesini istedi.