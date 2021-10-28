SON DAKİKA: Bayern Münih Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenildi
Son dakika haberleri... Almanya'yı domine eden Bayern Münih, tam 43 yıl sonra en ağır yenilgisini aldı. Bayern Münih, Almanya Kupası 2. turunda Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenildi. Maç sonrası Borussia Mönchengladbach futbolcularının sevinci ve Bayern Münih futbolcularının üzüntüsü objektiflere yansıdı.
28.10.2021 00:48
- Son Güncelleme: 28.10.2021 00:48
Ev sahibi Borussia Mönchengladbach, Kone'nin 2, Bensebaini 15 ve 21 (penaltıdan), Embolo'nun 51 ve 58. dakikada attığı gollerle adını son 16 turuna yazdırdı.
Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih böylece 9 Aralık 1978'de Fortuna Düsseldorf'a 7-1 kaybettiği Bundesliga maçından bu yana ilk kez sahadan 5 farklı mağlup ayrıldı.