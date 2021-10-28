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Haberler Spor SON DAKİKA: Bayern Münih Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenildi

SON DAKİKA: Bayern Münih Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenildi

Son dakika haberleri... Almanya'yı domine eden Bayern Münih, tam 43 yıl sonra en ağır yenilgisini aldı. Bayern Münih, Almanya Kupası 2. turunda Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenildi. Maç sonrası Borussia Mönchengladbach futbolcularının sevinci ve Bayern Münih futbolcularının üzüntüsü objektiflere yansıdı.

28.10.2021 00:48 - Son Güncelleme: 28.10.2021 00:48
SON DAKİKA: Bayern Münih Borussia Mönchengladbach’a 5-0 yenildi

Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası 2. turunda karşılaştığı Bayern Münih'i 5-0 yendi.

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SON DAKİKA: Bayern Münih Borussia Mönchengladbach’a 5-0 yenildi

Ev sahibi Borussia Mönchengladbach, Kone'nin 2, Bensebaini 15 ve 21 (penaltıdan), Embolo'nun 51 ve 58. dakikada attığı gollerle adını son 16 turuna yazdırdı.

SON DAKİKA: Bayern Münih Borussia Mönchengladbach’a 5-0 yenildi

Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih böylece 9 Aralık 1978'de Fortuna Düsseldorf'a 7-1 kaybettiği Bundesliga maçından bu yana ilk kez sahadan 5 farklı mağlup ayrıldı.

SON DAKİKA: Bayern Münih Borussia Mönchengladbach’a 5-0 yenildi

İşte karşılaşmadan kareler:

SON DAKİKA: Bayern Münih Borussia Mönchengladbach’a 5-0 yenildi
SON DAKİKA