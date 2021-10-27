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Fenerbahçe'de Ali Koç'un sinirleri bozuldu! Basketbol maçında taraftarla tartıştı

THY Euroleague Fenerbahçe-Barcelona maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir taraftar arasında gerginlik yaşandı. Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.

AJANSLAR
27.10.2021 01:36 - Son Güncelleme: 27.10.2021 01:36
Fenerbahçe’de Ali Koç’un sinirleri bozuldu! Basketbol maçında taraftarla tartıştı

THY Euroleague Fenerbahçe-Barcelona maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir taraftar arasında gerginlik yaşandı.

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Fenerbahçe’de Ali Koç’un sinirleri bozuldu! Basketbol maçında taraftarla tartıştı

THY Euroleague 6. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Barcelona ile karşılaştı.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un sinirleri bozuldu! Basketbol maçında taraftarla tartıştı

Mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bazı taraftar maç sonunda sözlü diyaloğa girdi.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un sinirleri bozuldu! Basketbol maçında taraftarla tartıştı

Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un sinirleri bozuldu! Basketbol maçında taraftarla tartıştı

Mücadele Barcelona'nın 76-74 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un sinirleri bozuldu! Basketbol maçında taraftarla tartıştı
Fenerbahçe’de Ali Koç’un sinirleri bozuldu! Basketbol maçında taraftarla tartıştı
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