Fenerbahçe'de Ali Koç'un sinirleri bozuldu! Basketbol maçında taraftarla tartıştı
THY Euroleague Fenerbahçe-Barcelona maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir taraftar arasında gerginlik yaşandı. Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.
27.10.2021 01:36
- Son Güncelleme: 27.10.2021 01:36
THY Euroleague Fenerbahçe-Barcelona maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir taraftar arasında gerginlik yaşandı.
Mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bazı taraftar maç sonunda sözlü diyaloğa girdi.
Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.