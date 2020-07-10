Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş talimat! Kaleye o isim geliyor
Muslera'nın sakatlığı sonrası kalenin emanet edildiği Okan Kocuk'un performansını yeterli bulmayan Fatih Terim, yeni sezon öncesi yönetime raporunu sundu. Kaleye güven verecek bir ismin transferini isteyen tecrübeli teknik adam, Başakşehir'li Mert Günok'u takibe aldı.
10.07.2020 09:50
- Son Güncelleme: 10.07.2020 09:50
Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığ sonrası kale Okan Koçuk'a emanet edildi ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi...
MERT GÜNOK OPERASYONU
Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Mert Günok için hareketli saatler yaşanıyor. İşte detaylar...
GALATASARAY MEMNUN DEĞİL
Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Galatasaray, 24 yaşındaki file bekçisinden hiç memnun kalmadı.
UNVAN KAYBEDİLDİ
Muslera sonrası kaleye gelen topların büyük bölümü gol olunca, hem ligin en az gol yiyen takımı unvanı gitti hem de puan kayıpları sürdü.
TAKVİYE ŞART
6 aydan önce dönmesi beklenmeyen Uruguaylı eldivenin yerine mutlaka takviye yapılması isteniyor.