Haberler Galeri Spor Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş talimat! Kaleye o isim geliyor

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş talimat! Kaleye o isim geliyor

Muslera'nın sakatlığı sonrası kalenin emanet edildiği Okan Kocuk'un performansını yeterli bulmayan Fatih Terim, yeni sezon öncesi yönetime raporunu sundu. Kaleye güven verecek bir ismin transferini isteyen tecrübeli teknik adam, Başakşehir'li Mert Günok'u takibe aldı.

10.07.2020 09:50 - Son Güncelleme: 10.07.2020 09:50
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş talimat! Kaleye o isim geliyor

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığ sonrası kale Okan Koçuk'a emanet edildi ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş talimat! Kaleye o isim geliyor

MERT GÜNOK OPERASYONU
Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Mert Günok için hareketli saatler yaşanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş talimat! Kaleye o isim geliyor

GALATASARAY MEMNUN DEĞİL
Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Galatasaray, 24 yaşındaki file bekçisinden hiç memnun kalmadı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş talimat! Kaleye o isim geliyor

UNVAN KAYBEDİLDİ
Muslera sonrası kaleye gelen topların büyük bölümü gol olunca, hem ligin en az gol yiyen takımı unvanı gitti hem de puan kayıpları sürdü.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş talimat! Kaleye o isim geliyor

TAKVİYE ŞART
6 aydan önce dönmesi beklenmeyen Uruguaylı eldivenin yerine mutlaka takviye yapılması isteniyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hakkında flaş sözler: Bir gerçek var ki Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz
Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hakkında flaş sözler: Bir gerçek var ki Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz