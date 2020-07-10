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Fenerbahçe'ye transferde Mohamed Salah darbesi | Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'ye transferde Mohamed Salah darbesi | Fenerbahçe transfer haberleri
Gelecek sezon için transfer çalışmaları Emre Belözoğlu liderliğinde yürütülen Fenerbahçe'ye darbe, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'tan geldi. Kasımpaşa'dan Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yolunu tutan Trezeguet'yi gündemine alan sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncuyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...
10.07.2020 12:46
- Son Güncelleme: 10.07.2020 12:46
Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon euro civarı bonservis karşılığında giden Mısırlı futbolcunun, Premier Lig'deki ilk sezonunun ardından yeniden Süper Lig'e dönmesi konuşulmaya başlamıştı.
Özellikle sarı-lacivertli takmın bu transferde ısrarcı olduğu ve Emre Belöoğlu'nun başrolü oynadığı ifade edilmişti.
Premier Lig'deki takımının küme düşmesi halinde alt ligde oynamak istemeyen oyuncunun, bu durumda böyle bir geri dönüşü göz önünde bulunduracağı belirtiliyordu.
Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme, böyle bir geri dönüşün önüne önemli bir set çekti.
Milliyet'in haberine göre Trezeguet'nin, yakın arkadaşı olan Mohamed Salah ile kendisinin geleceğini masaya yatırdığı, Liverpool'un yıldız futbolcusunun vatandaşına bir yol haritası çizdiği ortaya çıktı.