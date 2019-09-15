Galatasaray'da Fatih Terim'den 2 isme sert uyarı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ancak Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetleri ile zirveye tutunan Galatasaray'da oynanan futbol Fatih Terim'i tatmin etmedi. Özellikle savunmadan topla çıkışlarda büyük hatalar yapan sarı-kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştireceği öğrenilen Terim'in, 2 ismi sert bir şekilde uyaracağı belirtildi. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

15.09.2019 10:39 - Son Güncelleme: 15.09.2019 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





