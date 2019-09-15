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Galatasaray'da Fatih Terim'den 2 isme sert uyarı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ancak Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetleri ile zirveye tutunan Galatasaray'da oynanan futbol Fatih Terim'i tatmin etmedi. Özellikle savunmadan topla çıkışlarda büyük hatalar yapan sarı-kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştireceği öğrenilen Terim'in, 2 ismi sert bir şekilde uyaracağı belirtildi. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

15.09.2019 10:39 - Son Güncelleme: 15.09.2019 10:39
Galatasaray'da Fatih Terim'den 2 isme sert uyarı

Galatasaray'da Fatih Terim, Kasımpaşa maçındaki galibiyete rağmen oynanan futboldan memnun değil.

Galatasaray'da Fatih Terim'den 2 isme sert uyarı

Yeni transferlerle kadrosunu oldukça güçlendiren sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa karşısında gövde gösterisi yapmak istiyordu.

Galatasaray'da Fatih Terim'den 2 isme sert uyarı

Lemina ve Falcao'nun ilk kez forma giydiği mücadelede Galatasaray beklenen coşkulu futbolun uzağında kaldı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den 2 isme sert uyarı

Aslan, 38. dakikada yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ancak oynanan futbol gelecek için ümit vermedi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den 2 isme sert uyarı

Özellikle savunma hattında yapılan basit hatalar Galatasaray taraftarının yüreğini ağzına getirdi.

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