Galatasaray'da büyük kriz! 508 milyon liralık...

Galatasaray ile 2016 yılında Riva ve Florya projeleri için anlaşma imzalayan Emlak Konut GYO, geçtiğimiz gün KAP'a yaptığı açıklamada fesih sürecinin başladığını bildirmişti. Galatasaray yönetimi bu kararın ardından Emlak Konut GYO yöneticileri ile görüşme kararı aldı. Fesih sürecinde Galatasaray'ın arazileri teslim etmemesinin etkili olduğu bildirilirken, sarı-kırmızılı kulübün Emlak Konut'tan aldığı 508 milyon liranın akıbeti de merak ediliyor. İşte Galatasaray'daki büyük kriz ve detaylar...

15.09.2019 09:03 - Son Güncelleme: 15.09.2019 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





