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Galatasaray'da büyük kriz! 508 milyon liralık...

Galatasaray ile 2016 yılında Riva ve Florya projeleri için anlaşma imzalayan Emlak Konut GYO, geçtiğimiz gün KAP'a yaptığı açıklamada fesih sürecinin başladığını bildirmişti. Galatasaray yönetimi bu kararın ardından Emlak Konut GYO yöneticileri ile görüşme kararı aldı. Fesih sürecinde Galatasaray'ın arazileri teslim etmemesinin etkili olduğu bildirilirken, sarı-kırmızılı kulübün Emlak Konut'tan aldığı 508 milyon liranın akıbeti de merak ediliyor. İşte Galatasaray'daki büyük kriz ve detaylar...

15.09.2019 09:03 - Son Güncelleme: 15.09.2019 09:05
Galatasaray'da büyük kriz! 508 milyon liralık...

Galatasaray Kulübü, Emlak Konut'a verdiği sözü tutup Florya arazisini vaktinde teslim etmeyince büyük bir gelirden mahrum olmuştu.

Galatasaray'da büyük kriz! 508 milyon liralık...

Emlak Konut GYO, 2016 yılında Galatasaray ile yaptığı Riva ve Florya projelerinin feshi sürecinin başlatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

Galatasaray'da büyük kriz! 508 milyon liralık...

Sabah'ın edindiği bilgiye göre; sözleşmenin feshine giden süreçte Galatasaray'ın protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi etkili oldu.

Galatasaray'da büyük kriz! 508 milyon liralık...

Şu ana kadar Galatasaray'a 260 milyon TL ödeme yapmasına rağmen kulübün arsa teslimi yükümlülüğünü yerine getirmediğini, verilen ek sürelere rağmen Florya arazisinin zamanında boşaltılmadığını ileri süren Emlak Konut GYO, fesih sürecini başlattı.

Galatasaray'da büyük kriz! 508 milyon liralık...

Emlak Konut GYO'nun bugüne kadar yaptığı ödemeler için formül bulmak üzere kulüple masaya oturacağı öğrenildi.

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