Trabzonspor'un Gençlerbirliği 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ligde de 15 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Karadeniz Fırtınası haftaiçi gelen sakatlık haberleriyle sarsılırken, teknik direktör Ünal Karaman Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf Sarı'nın yokluklarında kadro kurmakta zorlanıyor. "Mutlak galibiyet" parolası ile sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da Abdülkadir'in yokluğunda Avdijaj'ın oynaması bekleniyor. İşte Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i...

15.09.2019 13:53 - Son Güncelleme: 15.09.2019 13:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





