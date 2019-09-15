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Trabzonspor'un Gençlerbirliği 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ligde de 15 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Karadeniz Fırtınası haftaiçi gelen sakatlık haberleriyle sarsılırken, teknik direktör Ünal Karaman Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf Sarı'nın yokluklarında kadro kurmakta zorlanıyor. "Mutlak galibiyet" parolası ile sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da Abdülkadir'in yokluğunda Avdijaj'ın oynaması bekleniyor. İşte Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i...

15.09.2019 13:53 - Son Güncelleme: 15.09.2019 13:54
Trabzonspor'un Gençlerbirliği 11'i belli oldu

Ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik bir galibiyet alarak 5 puan toplayan Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği 11'i belli oldu

Ligde 15 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, bu maçı kazanarak hem yenilmezlik serisini devam ettirmek, hem de zirve yarışında kendine yer edinmek istiyor.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği 11'i belli oldu

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği 11'i belli oldu

GENÇLERBİRLİĞİ İLE 69'UNCU RANDEVU
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 69'uncu kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği 11'i belli oldu

Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 68 maçta Trabzonspor'un 38, Gençlerbirliği'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor.

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