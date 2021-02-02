Galatasaray'da Fatih Terim yeni transferlere formayı verecek mi? İşte Galatasaray - Başakşehir maçının 11'leri...
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'ın zorlu fikstürü sürüyor. Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarını kayıpsız atlatan sarı-kırmızılı ekip bugün Başakşehir'i konuk edecek. Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmak istemeyen Fatih Terim ve öğrencileri, yeni hocası Aykut Kocaman ile ilk maçına çıkacak Başakşehir maçını da kayıpsız geçmek istiyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray taraftarları yeni transferlerin oynayıp, oynamayacağını da merak ediyor. İşte Galatasaray - Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...
Hızlı bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ı ligde zorlu maçlar bekliyor. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, Denizli, Yeni Malatya ve son olarak Gaziantep FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yapmıştı. Özellikle son maçta yeniden kiralanan Henry Onyekuru attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlarken Kerem ve Babel de göze batan isimler oldu. Şimdi Galatasaray'ın önünde 4 önemli engel daha bulunuyor ve 4 maç da İstanbul'da oynanacak. Cimbom bugün Başakşehir ile zorlu periyota start verecek.
AYKUT KOCAMAN GETİRİLDİ
Turuncu-lacivertli ekipte Okan Burak ile yollar ayrıldı ve takımın başına Aykut Kocaman getirildi. Ardından ara transferde sık sık karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bu kez sahada birbirlerine rakip olacak.Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak derbi şampiyonluk hedefi için büyük önem taşıyor. Ligdeki üç maç Kasımpaşa karşılaşması ile tamamlanacak. Arada bir de Alanya ile kupa maçı var. Oyuncularından sahaya konsantre olmalarını isteyen Fatih Terim, "3 maçta 9 puan ve yarı final bekliyorum" diye konuştu.
GÜMÜŞDAĞ'A KARŞILAMA YOK
Galatasaray bu akşam Başakşehir'i konuk edecek. Hem İrfan Can Kahveci hem de Edin Visca transferlerinde büyük zorluk çıkartan turuncu-lacivertli kulübün Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticileri için Türk Telekom'da karşılama olmayacak. Medipol Başakşehir en alt perdeden ağırlanacak.