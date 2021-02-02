Galatasaray'da Fatih Terim yeni transferlere formayı verecek mi? İşte Galatasaray - Başakşehir maçının 11'leri...

AYKUT KOCAMAN GETİRİLDİ

Turuncu-lacivertli ekipte Okan Burak ile yollar ayrıldı ve takımın başına Aykut Kocaman getirildi. Ardından ara transferde sık sık karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bu kez sahada birbirlerine rakip olacak.Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak derbi şampiyonluk hedefi için büyük önem taşıyor. Ligdeki üç maç Kasımpaşa karşılaşması ile tamamlanacak. Arada bir de Alanya ile kupa maçı var. Oyuncularından sahaya konsantre olmalarını isteyen Fatih Terim, "3 maçta 9 puan ve yarı final bekliyorum" diye konuştu.