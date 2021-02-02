Erol Bulut'tan Mesut Özil kararı! 11'de başlayacak mı? İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...

İKİ İSME UYARI

Hatayspor'a karşı bugün kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de iki isim kart sınırında bulunuyor. Savunmanın kilit ismi Serdar Aziz ile hücuma büyük güç katan Valencia, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Teknik heyet, bu iki oyuncuyu da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İŞTE HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ