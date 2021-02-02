Erol Bulut'tan Mesut Özil kararı! 11'de başlayacak mı? İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...
Devre arası transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte zirvenin de yeni sahibi oldu. Bugün saat 16.00'da deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak sarı-lacivertli ekipte yeni transfer Mesut Özil de maç kadrosuna alındı. Pelkas'ın sakatlığı nedeniyle, bu pozisyonda oluşan boşluk için Erol Bulut'un Özil'e formayı verip vermeyeceği merak konusu oldu. İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de şovunu yapan Fenerbahçe, artık sahaya odaklandı. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Osayi, Szalai gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bugün sezonun flaş takımlarından Hatayspor'a konuk olacak. 22. hafta sonunda çıktığı zirvedeki yerini korumak isteyen Kanarya, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu önemli 90 dakikada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
PELKAS'IN YERİNE MHY
Teknik direktör Erol Bulut, bir zoraki değişiklikle sahaya çıkacak. Son 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan kadroda değişiklik düşünmeyen genç hoca, sakatlığı bulunan son haftaların formda ismi Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürecek. Kalede Altay, savunma dörtlüsünde Nazım-Serdar-Szalai-Caner olacak. Orta alanda Gustavo-Ozan-Mert, kanatlarda Valencia-Thiam görev yapacak. En uçta ise Samatta gol arayacak. Hafta boyunda takımla çalışan Mesut'un ise sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.
İKİ İSME UYARI
Hatayspor'a karşı bugün kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de iki isim kart sınırında bulunuyor. Savunmanın kilit ismi Serdar Aziz ile hücuma büyük güç katan Valencia, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Teknik heyet, bu iki oyuncuyu da dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İŞTE HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ