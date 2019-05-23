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Ergin Ataman ihraç edildi! Anadolu Efes seride öne geçti | Anadolu Efes: 81 - Banvit: 72 Maç sonucu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Banvit'i 81-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya Ergin Ataman'ın itirazları damga vurdu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın 22. dakikasında üst üste aldığı iki teknik faul sonrası ihraç edildi.

23.05.2019 05:10 - Son Güncelleme: 23.05.2019 05:19
Ergin Ataman ihraç edildi! Anadolu Efes seride öne geçti | Anadolu Efes: 81 - Banvit: 72 Maç sonucu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Banvit'i 81-72 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Ergin Ataman ihraç edildi! Anadolu Efes seride öne geçti | Anadolu Efes: 81 - Banvit: 72 Maç sonucu

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.

Ergin Ataman ihraç edildi! Anadolu Efes seride öne geçti | Anadolu Efes: 81 - Banvit: 72 Maç sonucu

Dengeli başlayan mücadelenin 3. dakikasını Banvit, 7-3 önde geçti. Konuk ekip, skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk çeyreği Anadolu Efes karşısında 24-18 üstün bitirdi.

Ergin Ataman ihraç edildi! Anadolu Efes seride öne geçti | Anadolu Efes: 81 - Banvit: 72 Maç sonucu

İkinci periyot tempolu başladı. Anadolu Efes, Micic ve Simon'un sayılarıyla 13. dakika biterken beraberliği yakaladı: 26-26. Shelton ve Şehmus Hazer'in oyuna dahil olmasıyla hücumda ritmini bulan ve pota altından basketler kaydeden Banvit, devreyi 44-41 önde tamamladı.

Ergin Ataman ihraç edildi! Anadolu Efes seride öne geçti | Anadolu Efes: 81 - Banvit: 72 Maç sonucu

İkinci yarıya Dunston'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, 22. dakikanın başında yeniden öne geçti: 46-44. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın diskalifiye edilmesinin ardından skor üstünlüğünü ele geçiren Banvit, hücumda Perez, Ragıp Berke Atar ve Shelton'la etkili oldu. Çeyreğin son bölümünde boyalı alandan uzun oyuncularıyla sayılar bulan ve yeniden öne geçen lacivert-beyazlılar, final periyoduna 64-62 üstün gitti.

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