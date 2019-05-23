Ergin Ataman ihraç edildi! Anadolu Efes seride öne geçti | Anadolu Efes: 81 - Banvit: 72 Maç sonucu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Banvit'i 81-72 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya Ergin Ataman'ın itirazları damga vurdu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın 22. dakikasında üst üste aldığı iki teknik faul sonrası ihraç edildi.
23.05.2019 05:10
- Son Güncelleme: 23.05.2019 05:19
İkinci yarıya Dunston'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, 22. dakikanın başında yeniden öne geçti: 46-44. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın diskalifiye edilmesinin ardından skor üstünlüğünü ele geçiren Banvit, hücumda Perez, Ragıp Berke Atar ve Shelton'la etkili oldu. Çeyreğin son bölümünde boyalı alandan uzun oyuncularıyla sayılar bulan ve yeniden öne geçen lacivert-beyazlılar, final periyoduna 64-62 üstün gitti.
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