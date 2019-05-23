Ergin Ataman ihraç edildi! Anadolu Efes seride öne geçti | Anadolu Efes: 81 - Banvit: 72 Maç sonucu

İkinci periyot tempolu başladı. Anadolu Efes, Micic ve Simon'un sayılarıyla 13. dakika biterken beraberliği yakaladı: 26-26. Shelton ve Şehmus Hazer'in oyuna dahil olmasıyla hücumda ritmini bulan ve pota altından basketler kaydeden Banvit, devreyi 44-41 önde tamamladı.