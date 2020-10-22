Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Florya'da ipler koptu
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan ancak sonrasında oynadığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor. Transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan sarı-kırmızılı ekipte tartışmanın perde arkası ortaya çıktı. Florya'da Fatih Terim ile bir ismin arasındaki iplerin koptuğu öğrenildi. İşte detaylar...
22.10.2020 09:49
- Son Güncelleme: 22.10.2020 09:49
İŞLER HİÇ DOĞRU GİTMEDİ
Ama Galatasaray'da işler hiç doğru gitmedi. Geçen sezonun devre arasında bu kez meşhur Alan Carvalho olayı yaşandı. Çin'de oynayan oyuncu için İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, 'aldık' diye açıklama yaptığını anımsayın. Ne var ki, Alan'ın menajeriyle gerçekleşen Dubai buluşmasında tartışma çıktı ve transfer işi yattı, başka bir deyişle patladılar!
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