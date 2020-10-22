Haberler Galeri Spor Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Florya'da ipler koptu

Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Florya'da ipler koptu

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan ancak sonrasında oynadığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor. Transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan sarı-kırmızılı ekipte tartışmanın perde arkası ortaya çıktı. Florya'da Fatih Terim ile bir ismin arasındaki iplerin koptuğu öğrenildi. İşte detaylar...

22.10.2020 09:49 - Son Güncelleme: 22.10.2020 09:49
Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Florya'da ipler koptu

Transfer döneminde tam olarak taraftarın beklentisi karşılayamayan Galatasaray'da neler oluyor? Milliyet Gazetesi yazarlarından Bilal Meşe, perde arkasında yaşananlar ve bilinmeyenleri kaleme aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Florya'da ipler koptu

İşte Bilal Meşe'nin yazısı:

Galatasaray'da işler hiç de yolunda gitmiyor. Ortam bir hayli gergin, alınan sonuçlar ortada...

Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Florya'da ipler koptu

Teknik Direktör Fatih Terim, önce 'üçüncü kızım' dediği Hande Sümertaş, ardından de hemşehrisi de olan yardımcısı Hasan Şaş ile yollarını ayırdı. Bunlar bilinenler... Ama duyulmayanları görebilmek için iki sezon geriye gidelim. İlk kırılma Gomis'in gidişi sonrasında başladı.

Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Florya'da ipler koptu

Santrfor aranıyor, çeşitli isimlerin adı geçiyordu. Ancak transferin son gününde limitlerin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine apar topar Ömer Bayram getirilirken, mali işlerden sorumlu isim Sedef Hacısalihoğlu da gönderildi.

Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Florya'da ipler koptu

İŞLER HİÇ DOĞRU GİTMEDİ
Ama Galatasaray'da işler hiç doğru gitmedi. Geçen sezonun devre arasında bu kez meşhur Alan Carvalho olayı yaşandı. Çin'de oynayan oyuncu için İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, 'aldık' diye açıklama yaptığını anımsayın. Ne var ki, Alan'ın menajeriyle gerçekleşen Dubai buluşmasında tartışma çıktı ve transfer işi yattı, başka bir deyişle patladılar!

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan bomba sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan bomba sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler