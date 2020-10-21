Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan bomba sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler
Sergen Yalçın... Beşiktaş'ta ara transfer döneminde Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından 47 yaşındaki Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik koltuğuna oturması bekleniyordu. Ve beklenen oldu. Sergen Yalçın yuvasına geri döndü. Evine dönen Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Geride ise efsane sözler bıraktı. İşte başta Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.
21.10.2020 15:33
- Son Güncelleme: 21.10.2020 15:34
DİĞER GALERİLER