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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Gecenin talihsizi Suarez, hain Valbuena...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının 2. gününde, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 kaşılaşma, sürpriz skorlara ve dönen maçlara sahne oldu. Real Madrid, kendi evinde Shakhtar'a yenilirken; Bayern Münih, sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti. Gecenin en talihsizi ise hiç kuşkusuz Luis Suarez oldu.

22.10.2020 09:56 - Son Güncelleme: 22.10.2020 09:56
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Gecenin talihsizi Suarez, hain Valbuena...

Devler Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Gecenin son bölümünde ise tarihi anlar yaşandı. İşte detaylar...

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Gecenin talihsizi Suarez, hain Valbuena...

GECENİN SÜRPRİZİ

Çarşamba akşamının büyük sürprizlerinden birine Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk imza attı. Ukrayna ekibi dev maç öncesi koronavirüs vakaları nedeniyle kadro erozyonu yaşadı. Andriy Pyatov, Taison, Alan Patrick, Junior Moraes, Mykola Matviyenko ve Taras Stepanenko ile birlikte 10 futbolcunun testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Madrid'e götürülmedi ancak konuk ekip Real Madrid'e şoku ilk yarıdaki 3-0'lık skorla yaşattı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Gecenin talihsizi Suarez, hain Valbuena...

MUCİZE 3 PUAN
Real Madrid'in ikinci yarıdaki baskısı sadece iki gol getirebilince Ukrayna ekibi büyük eksiklerle geldiği İspanya'dan mucize bir üç puanla döndü: 2-3

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Gecenin talihsizi Suarez, hain Valbuena...

CITY GERİDEN GELDİ, İLKAY SAHNEDE
İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City ise 1-0 geriye düştüğü mücadelede Porto'yu 3-1'le geçmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Gecenin talihsizi Suarez, hain Valbuena...

NEFİS FRİKİK GOLÜ
İlk 11'de maça başlayan İlkay Gündoğan 65. dakikada harika bir frikik golüne imza attı. City'nin diğer golleri Aguero ve Ferran Torres'ten geldi. Porto'nun tek sayısını ise L. Diaz kaydetti.

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