Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Gecenin talihsizi Suarez, hain Valbuena...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının 2. gününde, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 kaşılaşma, sürpriz skorlara ve dönen maçlara sahne oldu. Real Madrid, kendi evinde Shakhtar'a yenilirken; Bayern Münih, sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti. Gecenin en talihsizi ise hiç kuşkusuz Luis Suarez oldu.
22.10.2020 09:56
- Son Güncelleme: 22.10.2020 09:56
GECENİN SÜRPRİZİ
Çarşamba akşamının büyük sürprizlerinden birine Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk imza attı. Ukrayna ekibi dev maç öncesi koronavirüs vakaları nedeniyle kadro erozyonu yaşadı. Andriy Pyatov, Taison, Alan Patrick, Junior Moraes, Mykola Matviyenko ve Taras Stepanenko ile birlikte 10 futbolcunun testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Madrid'e götürülmedi ancak konuk ekip Real Madrid'e şoku ilk yarıdaki 3-0'lık skorla yaşattı.
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