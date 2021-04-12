Beşiktaş'ın Erzurumspor galibiyeti sonrası usta yorumcudan VAR tepkisi: Saldım çayıra mevlam kayıra!
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sırasında ve sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş'ın attığı 3. gol öncesinde yaşanan elle oynama pozisyonuna isyan etti. Konuyu değerlendiren usta spor yazarı, Galatasaray'ın oynadığı Alanyaspor maçında benzer pozisyonda verilen kararı hatırlattı ve, "Dün gece VAR'ın müdahale edemeyeceğini söyleyenler, G.Saray-Alanya maçında niye VAR protokolünü gündeme getirmedi?" ifadelerini kullandı.
etti. Karşılaşma sırasında ve sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş'ın attığı 3. gol öncesinde yaşanan elle oynama pozisyonuna isyan etti. Konuyu değerlendiren usta spor yazarı, Galatasaray'ın oynadığı Alanyaspor maçında benzer pozisyonda verilen kararı hatırlattı ve, "Dün gece VAR'ın müdahale edemeyeceğini söyleyenler, G.Saray-Alanya maçında niye VAR protokolünü gündeme getirmedi?" ifadelerini kullandı.
AHMET ÇAKAR - SİZE 3 ÖRNEKTEN BAHSEDECEĞİM
Beşiktaş dün gece iyi oynamadığı bir maçı kazandı ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Ama Serdar Tatlı ve hakemleri maalesef iflas etti. Size sadece 3 örnek vereyim, bu hakemlerin ve onları yöneten Tatlı'nın ne olduğuna siz karar verin...
Aylar önce F.Bahçe-Konya maçında olmayan bir el, VAR tarafından elmiş gibi değerlendirilip, F.Bahçe'nin golü iptal edildi ve sarı-lacivertliler maçı kaybetti. Ama daha sıcak bir örnek var. Şampiyonluğa giden iki takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarında birbirine benzer iki pozisyon yaşandı.
G.Saray-Karagümrük maçında Babel göğüs, el karışımıyla topu kontrol etti, Mohamed'e verdi, o da gol yaptı ama hakem, VAR yardımıyla bu golü iptal etti. G.Saray o maçı kazanamadı. Gelelim dün geceye... Maç 2-2... Fazla vakit yok. Cenk topu göğüs ve kolları ile kontrol ediyor, topu bir ara Erzurum kazanıyor, sonra Beşiktaşlı topu Ghezzal'e veriyor, o da sezonun en güzel gollerinden birini atıyor.
Dün gece VAR'ın müdahale edemeyeceğini söyleyenler, G.Saray-Alanya maçında niye VAR protokolünü gündeme getirmedi? Üstelik dün geceki maç sadece Beşiktaş'ı değil, G.Saray ve F.Bahçe'yi de doğrudan ilgilendiriyordu. Bu MHK'yi futbol federasyonu getirdi. Serdar Tatlı gibi bir şahsı bu hakemlerin başına koydular. Saldılar çayıra, mevlam kayıra dediler.