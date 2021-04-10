Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yaylım ateşi 'O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!'

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Sergen Yalçın... Beşiktaş'ın ışıltılı gidişatının yapı taşlarından biri olan 48 yaşındaki teknik adamın futbolculuk dönemi de bir o kadar çalkantılıydı. Büyük yeteneği olduğu bilinen Sergen Yalçın genellikle futboldan farklı konularla sık sık gündeme geldi. Durum öyle bir hal aldı ki Sergen Yalçın'ın pek çok caps'i yapıldı. Şimdi sizi zamanda ufak bir yolculuğa çıkararak Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözleri arasında bir gezintiye çıkarıyoruz. İşte Sergen Yalçın'dan inciler.

10.04.2021 14:16 - Son Güncelleme: 12.04.2021 09:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





