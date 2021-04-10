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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yaylım ateşi 'O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!'

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Sergen Yalçın... Beşiktaş'ın ışıltılı gidişatının yapı taşlarından biri olan 48 yaşındaki teknik adamın futbolculuk dönemi de bir o kadar çalkantılıydı. Büyük yeteneği olduğu bilinen Sergen Yalçın genellikle futboldan farklı konularla sık sık gündeme geldi. Durum öyle bir hal aldı ki Sergen Yalçın'ın pek çok caps'i yapıldı. Şimdi sizi zamanda ufak bir yolculuğa çıkararak Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözleri arasında bir gezintiye çıkarıyoruz. İşte Sergen Yalçın'dan inciler.

10.04.2021 14:16 - Son Güncelleme: 12.04.2021 09:04
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yaylım ateşi 'O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!'

Sergen Yalçın, her daim futbol dünyasının nev-i şahsına münhasır isimlerinden biri oldu...

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yaylım ateşi 'O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!'

Sergen Yalçın sadece Beşiktaş değil, Türk futbolu için de özel bir isim. Hem futbolculuk hem yorumculuk kariyerinde birbirinden ilginç sözlere imzasını attı Sergen Yalçın. Defalarca capsleri yapıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yaylım ateşi 'O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!'

İşte Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözlerinden bazıları:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yaylım ateşi 'O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!'

Ali Sami Alkış: Bu Sergen'i günde 3 posta dövmek lazım. Yeteneklerinin farkında değil çocuk.

Sergen: Kim o adam, çıksın kapının önüne kim kimi dövüyor görsün.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yaylım ateşi 'O adam gelsin kim kimi dövecek görsün!'

Muhabir: Çok koşsaydın nasıl bir futbolcu olurdun?
Sergen: Çok koşsaydım atlet olurdum, futbolcu değil!