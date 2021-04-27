Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor! İşte Cimbom'un yeni hocası
Spor Toto Süper Lig'de kötü geçen sezonun ardından, şampiyonluk hedefiyle başlanan yeni sezonda da Galatasaray, rakiplerinin arkasında kaldı. Başkan Mustafa Cengiz oynanan futboldan memnun olmazken, kaybedilen puanlar sonrası kulüp televizyonundan Fatih Terim ve futbolcular hakkında sert ifadelerde bulunmuştu. Daha sonra "yumruklarımı sıkıyorum" diyen Terim ile ipleri iyice koparan Mustafa Cengiz, yeni teknik direktör ve sportif direktörünü belirledi.
Süper Lig'in 37.haftasında lider Beşiktaş'ın 6, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde olan Galatasaray'ın oynadığı futboldan memnun olmayan Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim ve futbolcuları hedef alan açıklamaları camiada soğuk duş etkisi yaratırken, Terim'in 'Yumruklarımı sıkıyorum' yanıtı sarı kırmızılı kulübü iyice kaosa sürüklemeye yetti.
Devre arasında takıma hatrı sayılı takviyeler yapan (Onyekuru, Mostafa Mohamed, Yedlin, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes) ve Fatih Terim'in transfer nabzını düşüren Mustafa Cengiz'in, son 9 maçta sadece 3 galibiyet alan takımdan hiç memnun olmadığı belirtilirken, başkanın mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacağı, Cengiz'in seçilmesi halinde Fatih Terim ile yola devam etmeyeceği bildirildi.
Yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Mustafa Cengiz'in genç, dinamik, camiayı yakından tanıyan, şampiyonluk sevinci yaşamış bir hocayla anlaşmayı kafasına koyduğu ifade edilirken bu ismin Okan Buruk olduğu, hatta başkanın Sportif Direktör düşüncesini de hayata geçirmeyi planladığı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon küme düşme hattının içerisinde yer alan Konyaspor'da şampiyonluğa oynayan Başakşehir ve Trabzonspor'a 4 gol atarak kazanan yeşil beyazlı ekibi ligde tutmayı başaran Bülent Korkmaz'ın herhangi bir takım çalıştırmaması dikkatlerden kaçmazken, Vatan'da yer alan haberde ikilinin önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi.