Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor! İşte Cimbom'un yeni hocası

Yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Mustafa Cengiz'in genç, dinamik, camiayı yakından tanıyan, şampiyonluk sevinci yaşamış bir hocayla anlaşmayı kafasına koyduğu ifade edilirken bu ismin Okan Buruk olduğu, hatta başkanın Sportif Direktör düşüncesini de hayata geçirmeyi planladığı kaydedildi.