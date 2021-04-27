Galatasaray'da gençlik ateşi yandı! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk şansını sürdüren Galatasaray'da yeni sezonun planlaması da devam ediyor. Fatih Terim ve scout ekibi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda çalışmalara devam edilirken, Galatasaray'da gençlik ateşi yandı. İşte o isimler ve transfer operasyonunun detayları...

27.04.2021 09:31 - Son Güncelleme: 27.04.2021 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





