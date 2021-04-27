RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'da gençlik ateşi yandı! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk şansını sürdüren Galatasaray'da yeni sezonun planlaması da devam ediyor. Fatih Terim ve scout ekibi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda çalışmalara devam edilirken, Galatasaray'da gençlik ateşi yandı. İşte o isimler ve transfer operasyonunun detayları...

27.04.2021 09:31 - Son Güncelleme: 27.04.2021 09:31
Galatasaray'da gençlik ateşi yandı! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Sezona Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan, Etebo ve Arda Turan gibi isimlerin transferi ile başlayan Galatasaray'da mali şartlar beklenen transferlerin gerçekleşmesine engel olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da gençlik ateşi yandı! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Orta saha transferi için uzun süre uğraşan sarı kırmızılı yönetim, transferin son günlerinde Etebo ile anlaşmıştı. Galatasaray'ın orta saha kurgusunda sadece Taylan Antalyalı ve Etebo yer aldı.

Galatasaray'da gençlik ateşi yandı! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera, uzun süre takımda yer alamadı. Bu süreçte Okan Kocuk ve Fatih Öztürk Galatasaray kalesini korudu.

Galatasaray'da gençlik ateşi yandı! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Stoper tandeminde Donk, Marcao ve sakatlık geçirdikten sonra eski performansından uzak kalan Luyindama yer aldı. Gelecek sezon bu problemleri yaşamak istemeyen sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray'da gençlik ateşi yandı! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

EMRE AKBABA SEZON SONU...

2 büyük sakatlık geçiren ve istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Emre Akbaba da Belhanda ile birlikte hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. Belhanda, yönetimi hedef alan açıklamaları sonrasında gönderilirken, Emre Akbaba'nın sözleşme görüşmeleri sezon sonu yapılacak.