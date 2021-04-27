Galatasaray'da gençlik ateşi yandı! İşte Fatih Terim'in transfer listesi
Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk şansını sürdüren Galatasaray'da yeni sezonun planlaması da devam ediyor. Fatih Terim ve scout ekibi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda çalışmalara devam edilirken, Galatasaray'da gençlik ateşi yandı. İşte o isimler ve transfer operasyonunun detayları...
27.04.2021 09:31
- Son Güncelleme: 27.04.2021 09:31
EMRE AKBABA SEZON SONU...
2 büyük sakatlık geçiren ve istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Emre Akbaba da Belhanda ile birlikte hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. Belhanda, yönetimi hedef alan açıklamaları sonrasında gönderilirken, Emre Akbaba'nın sözleşme görüşmeleri sezon sonu yapılacak.