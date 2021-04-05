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Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk ediyor! Belözoğlu'nun 11'i belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Görevine son verilen Erol Bulut'un yerine sezon sonuna kadar futbol takımının teknik sorumluluğa getirilen Emre Belözoğlu, ilk sınavından 3 puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak Kanarya'da Belözoğlu 11'i belirledi.

05.04.2021 09:57 - Son Güncelleme: 05.04.2021 09:57
Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk ediyor! Belözoğlu'nun 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde haftaya 59 puanla 3. sırada giren sarı-lacivertliler, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçerek 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.

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Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk ediyor! Belözoğlu'nun 11'i belli oldu

Kanarya'da takımın başında Emre Belözoğlu yer alacak. Görevine son verilen Erol Bulut'un yerine sezon sonuna kadar futbol takımının teknik sorumluluğa getirilen Belözoğlu, ilk sınavından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk ediyor! Belözoğlu'nun 11'i belli oldu

HER YERDE PRES
İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan Emre Belözoğlu'na kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer eşlik edecek. Daha önce yaptığı açıklamada hedeflerinin kalan 10 maçı da kazanmak olduğunu söyleyen Belözoğlu, taktik olarak da daha ofansif bir oyunu tercih edeceklerini dile getirmişti.

Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk ediyor! Belözoğlu'nun 11'i belli oldu

Sarı-lacivertli takım, Denizlispor karşısında rakibe her bölgede pres uygulayacak, atak ve agresif bir anlayışla sahada yer alacak. Hücum hattında Osayi Samuel, Valencia, Pelkas ve Samatta'nın oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk ediyor! Belözoğlu'nun 11'i belli oldu

5 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca koronavirüs karantinası devam eden 2 futbolcu da rahatsızlıkları nedeniyle müsabakada görev yapamayacak.