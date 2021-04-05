Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk ediyor! Belözoğlu'nun 11'i belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Görevine son verilen Erol Bulut'un yerine sezon sonuna kadar futbol takımının teknik sorumluluğa getirilen Emre Belözoğlu, ilk sınavından 3 puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak Kanarya'da Belözoğlu 11'i belirledi.
05.04.2021 09:57
- Son Güncelleme: 05.04.2021 09:57
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde haftaya 59 puanla 3. sırada giren sarı-lacivertliler, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçerek 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.
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İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan Emre Belözoğlu'na kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer eşlik edecek. Daha önce yaptığı açıklamada hedeflerinin kalan 10 maçı da kazanmak olduğunu söyleyen Belözoğlu, taktik olarak da daha ofansif bir oyunu tercih edeceklerini dile getirmişti.