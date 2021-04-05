Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk ediyor! Belözoğlu'nun 11'i belli oldu

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İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak olan Emre Belözoğlu'na kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer eşlik edecek. Daha önce yaptığı açıklamada hedeflerinin kalan 10 maçı da kazanmak olduğunu söyleyen Belözoğlu, taktik olarak da daha ofansif bir oyunu tercih edeceklerini dile getirmişti.