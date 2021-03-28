Galatasaray'la adı anılan Patrick van Aanholt'un maaşı kafa karıştırdı

HAFTADA 60 BİN EURO KAZANIYOR

Sarı-kırmızılıların sol bek için hedefinde Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Patrick van Aanholt var. 2017'de 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibine transfer olan 1990 doğumlu futbolcu, haftalık 60 bin Euro kazanıyor.