Galatasaray'la adı anılan Patrick van Aanholt'un maaşı kafa karıştırdı
Süper Lig'de son viraja girilirken şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da sol bek için adı geçen Patrick van Aanholt'un aldığı maaş kafaları karıştırdı. Haftalık 60 bin euro kazandığı öğrenilen yıldız ismin maaşını astronomik bulan yönetim, alternatif arayışlarına girdi.
28.03.2021 14:04
- Son Güncelleme: 28.03.2021 14:04
Galatasaray şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Geçen sezonun devre arasında Leipzig'den kiralanan ama sık sakatlanması sebebiyle uzun vadede kadroda düşünülmeyen Marcelo Saracchi ile yola devam edilmeyecek.
HAFTADA 60 BİN EURO KAZANIYOR
Sarı-kırmızılıların sol bek için hedefinde Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Patrick van Aanholt var. 2017'de 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibine transfer olan 1990 doğumlu futbolcu, haftalık 60 bin Euro kazanıyor.
CİMBOM'DA HEDEF BÜTÇEYİ DÜŞÜRMEK
Seneliği 2.4 milyon Euro'ya gelen tecrübeli sol bekin maaşı el yakıyor. Maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar Muslera'nın yeni sözleşmesinde de yaklaşık 1 milyon Euro indirime gidip 2.5 milyon Euro'luk anlaşma yapmıştı.
TAVAN MUSLERA'NIN MAAŞI
Maaş baremini Muslera üzerinden belirleyen sarı-kırmızılılar sol bek konusunda da 2 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemiyor. Geçen sezon PSV Eindhoven'ın istediği Hollandalı futbolcuyla Ajax'ın da teklif verebileceği belirtiliyor.
Aynı zamanda Hollanda Milli Takımı'nın da formasınıj giyen Patrick van Aaanholt, 4-2 kaybettikleri Türkiye maçında İstanbul'a gelmiş ve mücadelenin son 8 dakikasında süre almıştı.