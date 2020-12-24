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Galatasaray'da Falcao yerine yeni golcü! Portekiz basını transferi duyurdu
Galatasaray'da Falcao yerine yeni golcü! Portekiz basını transferi duyurdu
Son dakika Galatasaray haberleri | Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da hareketlilik başladı. Sık sık sakatlanarak istenen performansı veremeyen Falcao ve saha dışındaki sorunlu hareketleri nedeniyle Diagne'nin performansından memnun olmayan Fatih Terim'in golcü istemesi üzerine harekete geçen yönetimin hedefindeki isim belli oldu. Portekiz basını Galatasaray'ın transfer edeceği golcüyü duyurdu. İşte detaylar...
24.12.2020 10:41
- Son Güncelleme: 24.12.2020 10:41
Süper Lig'in 14. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde.
Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında beklemediği bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, İzmir ekibini yenerek 1 maç eksikle lider Alanyaspor'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.
Ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacağı zorlu Trabzonspor maçının hazırlıklarına start veren Aslan'da transfer çalışmaları da hızlandı.
Aldığı peş peşe galibiyetlerle zirveyi zorlayan Cimbom, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda 23. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.
Ocak ayında stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.