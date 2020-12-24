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Galatasaray'da Falcao yerine yeni golcü! Portekiz basını transferi duyurdu

Son dakika Galatasaray haberleri | Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da hareketlilik başladı. Sık sık sakatlanarak istenen performansı veremeyen Falcao ve saha dışındaki sorunlu hareketleri nedeniyle Diagne'nin performansından memnun olmayan Fatih Terim'in golcü istemesi üzerine harekete geçen yönetimin hedefindeki isim belli oldu. Portekiz basını Galatasaray'ın transfer edeceği golcüyü duyurdu. İşte detaylar...

24.12.2020 10:41 - Son Güncelleme: 24.12.2020 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





