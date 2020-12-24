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Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan hakem Bahattin Şimşek'e çok sert sözler
Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan hakem Bahattin Şimşek'e çok sert sözler
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçında düdük çalan hakem Bahattin Şimşek'in performansı eleştiri oklarının hedefi oldu. Fenerbahçe maçı 4-1'lik skorla kazanırken, Bahattin Şimşek'in verdiği ve vermediği kartlar maçın önüne geçti. Usta spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, maçın ardından çarpıcı bir yazı kaleme alarak Bahattin Şimşek hakkında çok sert sözler söyledi.
24.12.2020 10:11
- Son Güncelleme: 24.12.2020 10:11
Uzun yıllar unutulmayacak bir maç. Tek kelimeyle hakem faciası yaşandı dün gece....
Tamam, Fenerbahçe'nin galip gelmesi lazım. Ama bu tarz değil. Türkiye'de VAR'ın uygulanmasını isteyen en önemli şahıs Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'dı. Ama dün gece Göksel Gümüşdağ'ın takımını VAR ile vurdular.
Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, Başakşehir'i 'şimşekler' gibi çarptı! Fenerbahçe'ye de 'meltem' gibiydi. Rüzgar, tatlı tatlıydı… Çok net söylüyorum, dün akşam Kadıköy'de bir hakem faciası oldu ve Fenerbahçe kazandı.
Bu tarz kazanan bir takımın seyircisi ne kadar rahat eder, gelecek tepkilere nasıl göğüs gerer onu bilemiyorum. Bir tek şey söylemem lazım. İki taraf futbolcularını toplasan, hakemleri de alsak bu maçı seyrettirsek birbirlerine ne söylerlerler?En doğru orada karar veririz.
İlk yarıda Gustavo'nun atılması lazım. Atmıyor… Bir benzer pozisyonda ama hiç alakası olmayan, rakip oyuncuya bile temas etmeyen Rafael'i sarıdan sonra tahrik edip kırmızıdan atıyorsun. Fenerbahçe'nin attığı golden evvel aut var, korner veriyorsun, gidiyor gol oluyor. Yani inanılmaz işler yapıyor.