Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan hakem Bahattin Şimşek'e çok sert sözler

Bu tarz kazanan bir takımın seyircisi ne kadar rahat eder, gelecek tepkilere nasıl göğüs gerer onu bilemiyorum. Bir tek şey söylemem lazım. İki taraf futbolcularını toplasan, hakemleri de alsak bu maçı seyrettirsek birbirlerine ne söylerlerler?En doğru orada karar veririz.