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Fatih Terim'den Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor derbisi 11'i...

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Galatasaray'da maç hazırlıkları başlarken, sakat isimlerden gelen haberler sevindirdi. Göztepe'yi evinde yenerek maç eksiği ile zirvenin gizli sahibi olan sarı-kırmızılı ekip Trabzonspor deplasmanında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Falcao'nun takımla çalışmaya başlaması hücum hattında Fatih Terim'in elini rahatlattı. Peki Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i nasıl olacak? İşte detaylar...

24.12.2020 12:11 - Son Güncelleme: 24.12.2020 12:11
Fatih Terim'den Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor derbisi 11'i...

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde Trabzonspor'un konuğu olacak. Mücadele iki takım için de kritik öneme sahip...

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Fatih Terim'den Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor derbisi 11'i...

Zirve yarışı veren Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 yenerek moral bulmuştu.

Fatih Terim'den Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor derbisi 11'i...

Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetimindeki çıkışını sürdürerek Hatayspor deplasmanından 3 puanla döndü.

Fatih Terim'den Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor derbisi 11'i...

Galatasaray'a bu karşılaşma öncesi hem iyi hem de kötü haberler geldi. Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan Radamel Falcao, takımla çalışmalara başladı.

Fatih Terim'den Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor derbisi 11'i...

Öte yandan Emre Taşdemir ile Fatih Öztürk'ün corona virüsü karantinaları sürerken, buna Etebo'nun sakatlığı eklendi.

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