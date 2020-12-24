Fatih Terim'den Falcao kararı! İşte Galatasaray'ın Trabzonspor derbisi 11'i...
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Galatasaray'da maç hazırlıkları başlarken, sakat isimlerden gelen haberler sevindirdi. Göztepe'yi evinde yenerek maç eksiği ile zirvenin gizli sahibi olan sarı-kırmızılı ekip Trabzonspor deplasmanında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Falcao'nun takımla çalışmaya başlaması hücum hattında Fatih Terim'in elini rahatlattı. Peki Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i nasıl olacak? İşte detaylar...
24.12.2020 12:11
- Son Güncelleme: 24.12.2020 12:11
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