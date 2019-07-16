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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

Geçtiğimiz dönem Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Bir çok önemli transfere imza atan Fenerbahçe'nin Rodrigues transferi tartışmaları da beraberinde getirdi. Sarı-Lacivertlilerin 6 ay önce Galatasaray'a 10 milyon Euro ödenerek alınan Rodrigues'i Arap kulübünden 2 sezonluğuna bedelsiz transfer etmesi hukuki süreç başlattı.

16.07.2019 10:48 - Son Güncelleme: 16.07.2019 11:06
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad'ın Garry Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması, ülkede mesele haline geldi.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

Federasyon Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

Quawaiz, resmi makamların ceza vermesi gerektiğini belirterek, bu konudaki problemleri, şöyle dile getirdi;

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

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"Al İttihad, Rodrigues'i 10 milyon euroya, yaklaşık (42 milyon Suudi Riyali) tutarında, henüz 6 ay önce transfer etmişti.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

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