Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

Geçtiğimiz dönem Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Bir çok önemli transfere imza atan Fenerbahçe'nin Rodrigues transferi tartışmaları da beraberinde getirdi. Sarı-Lacivertlilerin 6 ay önce Galatasaray'a 10 milyon Euro ödenerek alınan Rodrigues'i Arap kulübünden 2 sezonluğuna bedelsiz transfer etmesi hukuki süreç başlattı.

16.07.2019 10:48 - Son Güncelleme: 16.07.2019 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





