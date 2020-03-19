Galatasaray'da Emre Akbaba'yı yakan olay

Terim de Seri-Ömer ve Belhanda orta sahasıyla Kadıköy'e çıkmıştı. Lemina'nın dönmesiyle beraber de Emre Akbaba'nın tekrar forma giymesi bekleniyordu. Ne var ki Terim bir anda kulübeye gönderdiği Emre Akbaba'yı 11'de düşünmemeye devam etti.