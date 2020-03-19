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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşmesiyle ilgili o gerçek ortaya çıktı! Daha 5 gün öncesine kadar...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak yollar ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesinin 5 gün önce (13 Mart 2020) feshedildiği ve o tarihe kadar hala takımın teknik sorumlusu olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

19.03.2020 00:19 - Son Güncelleme: 19.03.2020 00:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





