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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşmesiyle ilgili o gerçek ortaya çıktı! Daha 5 gün öncesine kadar...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak yollar ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesinin 5 gün önce (13 Mart 2020) feshedildiği ve o tarihe kadar hala takımın teknik sorumlusu olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

19.03.2020 00:19 - Son Güncelleme: 19.03.2020 00:27
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşmesiyle ilgili o gerçek ortaya çıktı! Daha 5 gün öncesine kadar...

Süper Lig'in ikinci devresinde üst üste elde edilen puan kayıpları sonrası Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı almıştı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşmesiyle ilgili o gerçek ortaya çıktı! Daha 5 gün öncesine kadar...

Yönetim ile yapılan konuşmanın ardından Yanal, talep üzerine 5 Mart 2020 tarihinde Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında son kez takımın başında bulunmuştu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşmesiyle ilgili o gerçek ortaya çıktı! Daha 5 gün öncesine kadar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgilere göre tecrübeli teknik adamın sözleşme fesih tarihinin 13 Mart 2020 olduğu ve o tarihe kadar hala sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşmesiyle ilgili o gerçek ortaya çıktı! Daha 5 gün öncesine kadar...

Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in sözleşmelerinin ise 10 Mart'ta feshedildiği görüldü.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşmesiyle ilgili o gerçek ortaya çıktı! Daha 5 gün öncesine kadar...
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