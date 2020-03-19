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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşmesiyle ilgili o gerçek ortaya çıktı! Daha 5 gün öncesine kadar...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşmesiyle ilgili o gerçek ortaya çıktı! Daha 5 gün öncesine kadar...
Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak yollar ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesinin 5 gün önce (13 Mart 2020) feshedildiği ve o tarihe kadar hala takımın teknik sorumlusu olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
19.03.2020 00:19
- Son Güncelleme: 19.03.2020 00:27
Süper Lig'in ikinci devresinde üst üste elde edilen puan kayıpları sonrası Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı almıştı.
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Yönetim ile yapılan konuşmanın ardından Yanal, talep üzerine 5 Mart 2020 tarihinde Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında son kez takımın başında bulunmuştu
Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgilere göre tecrübeli teknik adamın sözleşme fesih tarihinin 13 Mart 2020 olduğu ve o tarihe kadar hala sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu ortaya çıktı.
Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in sözleşmelerinin ise 10 Mart'ta feshedildiği görüldü.