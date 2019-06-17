Galatasaray'da Diagne'nin yerine Welbeck geliyor! Abdurrahim Albayrak'tan İngiltere seferi
Sezon ortasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan Galatasaray, Diagne'nin boşluğunu Welbeck ile dolduracak. Yıldız oyuncunun transferi için Abdurrahim Albayrak'ın İngiltere'ye gideceği öğrenilirken, gündemde başka isimler de bulunuyor.
17.06.2019 09:18
- Son Güncelleme: 17.06.2019 09:19
Sezonu iki kupayla kapatmayı başaran Galatasaray, transferin de yıldızı olacak.
Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'nın Al Shabab takımı ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcudan doğacak boşluğu Danny Welbeck ile kapatacak.
Önceki gün Galatasaray'ı sosyal medya hesaplarından silerek büyük şaşkınlık yaratan Diagne için Al Shabab ile büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılar, İngiliz golcü için İngiltere'ye çıkarma yapacak.
PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, 28 yaşındaki golcü ve menajeri ile görüşmek üzere Ada'ya gidecek.
İlk temaslarda dünyaca ünlü golcünün 3 milyon euro imza parası, yıllık 4 milyon euro garanti ücret ve bonuslar istediği belirtildi.