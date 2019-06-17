Galatasaray'da Diagne'nin yerine Welbeck geliyor! Abdurrahim Albayrak'tan İngiltere seferi

Sezon ortasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan Galatasaray, Diagne'nin boşluğunu Welbeck ile dolduracak. Yıldız oyuncunun transferi için Abdurrahim Albayrak'ın İngiltere'ye gideceği öğrenilirken, gündemde başka isimler de bulunuyor.

17.06.2019 09:18 - Son Güncelleme: 17.06.2019 09:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





