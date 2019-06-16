Galatasaray'ın Ever Banega transferinde flaş gelişme!
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanacak kadro kurma çalışmalarına da son sürat devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaray'ın Nainggolan ve Ever Banega gibi dünya yıldızlarıyla da ismi anılıyor. Badou Ndiaye'nin takımdan gönderilmesiyle orta sahada alternatifleri çoğaltmak isteyen Cimbom, Banega ile olan girişimlerine hız verdi.
16.06.2019 19:59
- Son Güncelleme: 16.06.2019 20:05
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