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Galatasaray'ın Ever Banega transferinde flaş gelişme!

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanacak kadro kurma çalışmalarına da son sürat devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaray'ın Nainggolan ve Ever Banega gibi dünya yıldızlarıyla da ismi anılıyor. Badou Ndiaye'nin takımdan gönderilmesiyle orta sahada alternatifleri çoğaltmak isteyen Cimbom, Banega ile olan girişimlerine hız verdi.

16.06.2019 19:59 - Son Güncelleme: 16.06.2019 20:05
Galatasaray'ın Ever Banega transferinde flaş gelişme!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Galatasaray'ın Ever Banega transferinde flaş gelişme!

Gelecek sezona kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer sezonunun da açılmasıyla, vitesi yükselten yönetim birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın Ever Banega transferinde flaş gelişme!

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, öncelik olarak kulübe transferde kaynak yaratabilecek isimlerle yollarını ayırarak, transferlerini daha rahat bir şekilde halletmek istiyor.

Galatasaray'ın Ever Banega transferinde flaş gelişme!

Terim ve ekibinin elden çıkarmak istediği isimlerin başında, devre arasında 13 milyon euro karşılığında takıma kattığı Senegalli oyuncu Mbaye Diagne.

Galatasaray'ın Ever Banega transferinde flaş gelişme!

Takıma geldiği günden itibaren beklentileri bir türlü karşılayamayan Diagne'nin taraftarla da arası iyi değil.

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