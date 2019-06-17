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Galatasaraylı Muğdat Çelik'i görenler tanıyamadı! Sosyal medyada olay yarattı

Spor Toto Süper Lig'in kapanmasının ardından, ligin yıldızları bedelli askerlikten faydalanıp görevlerini yapmaya başladılar. Başta 4 büyükler olmak üzere birçok takımdan futbolcular birliklerine katıldı. Onlardan biri de son şampiyon Galatasaray forması giyen Muğdat Çelik. Ancak kamuflajını giyen Muğdat Çelik, sosyal medyada olay oldu. Nedeni ise bakın ne... İşte başta Muğdat Çelik olmak üzere, bedelli askerlik yapan futbolcular.

17.06.2019 10:53 - Son Güncelleme: 17.06.2019 11:16
Galatasaraylı Muğdat Çelik'i görenler tanıyamadı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen futbolcular, liglerin bitmesinin ardından birliklerine katıldı. Askerliğini Ankara'da yapan Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik ise kamuflajını giyip poz verdi.

Galatasaraylı Muğdat Çelik'i görenler tanıyamadı! Sosyal medyada alay konusu oldu

DALGA KONUSU OLDU

Ancak beresini yamuk takan 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada dalga konusu oldu. Berenin sağ tarafını kulağının üstüne yatırması gereken Muğdat'ın bu fotoğrafı binlerce kez paylaşıldı.

Galatasaraylı Muğdat Çelik'i görenler tanıyamadı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Berenin takılma şekli:

Galatasaraylı Muğdat Çelik'i görenler tanıyamadı! Sosyal medyada alay konusu oldu

SERDAR AZİZ

28 yaşındaki futbolcu bedelli askerlik fırsatından yararlanma hakkını kullanmak için sezonun sona ermesinin ardından Ankara Mamak'daki birliğine gitti.

Galatasaraylı Muğdat Çelik'i görenler tanıyamadı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Menajeri ile birlikte askeriyeye giden Serdar Aziz'in albay ve paşa tarafından karşılanması dikkat çekti.

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