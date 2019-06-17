Galatasaraylı Muğdat Çelik'i görenler tanıyamadı! Sosyal medyada olay yarattı

Spor Toto Süper Lig'in kapanmasının ardından, ligin yıldızları bedelli askerlikten faydalanıp görevlerini yapmaya başladılar. Başta 4 büyükler olmak üzere birçok takımdan futbolcular birliklerine katıldı. Onlardan biri de son şampiyon Galatasaray forması giyen Muğdat Çelik. Ancak kamuflajını giyen Muğdat Çelik, sosyal medyada olay oldu. Nedeni ise bakın ne... İşte başta Muğdat Çelik olmak üzere, bedelli askerlik yapan futbolcular.

17.06.2019 10:53 - Son Güncelleme: 17.06.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





