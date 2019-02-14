Galatasaray'da Diagne krizi! Kritik maç için teknik heyet uyardı
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne, hem beklentilerin altında kaldı hemde teknik heyeti harekete geçirdi. Diagne'nin yeni tarzı teknik ekibin radarına takıldı. Peki neden? Öte yandan Diagne, bu tarzların tek örneği değil. Türkiye'de ve dünyada pek çok futbolcu birbirinden ilginç tarzları ile arz-ı endam ediyor. İşte başta Diagne krizi olmak üzere, futbolcuların birbirinden ilginç tarzları.
14.02.2019 18:12
- Son Güncelleme: 14.02.2019 18:12
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