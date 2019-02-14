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Galatasaray'da Diagne krizi! Kritik maç için teknik heyet uyardı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mbaye Diagne, hem beklentilerin altında kaldı hemde teknik heyeti harekete geçirdi. Diagne'nin yeni tarzı teknik ekibin radarına takıldı. Peki neden? Öte yandan Diagne, bu tarzların tek örneği değil. Türkiye'de ve dünyada pek çok futbolcu birbirinden ilginç tarzları ile arz-ı endam ediyor. İşte başta Diagne krizi olmak üzere, futbolcuların birbirinden ilginç tarzları.

14.02.2019 18:12 - Son Güncelleme: 14.02.2019 18:12
Galatasaray'da Diagne krizi! Kritik maç için teknik heyet uyardı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan renklerine kattığı 27 yaşındaki Senagalli Mbaye Diagne krizi.

Galatasaray'da Diagne krizi! Kritik maç için teknik heyet uyardı

Trabzonspor maçında gol atmasına rağmen performansı yetersiz bulunan Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne eleştirilerin odak noktasında! Senegallinin saç stiliyle ilgili bir detay ise çok konuşulacağa benziyor.

Galatasaray'da Diagne krizi! Kritik maç için teknik heyet uyardı

Senegalli futbolcunun takıma katılmasıyla beraber takım arkadaşlarının önünü açtığı ve daha çok pozisyona girildiği yorumları yapılırken, dikkatsizliği ise eleştirildi.

Galatasaray'da Diagne krizi! Kritik maç için teknik heyet uyardı

Diagne'nin kafa vuruşlarının etkisizliği dikkat çekiciydi. Bununla ilgili olarak ise Senegalli futbolcunun saç stilinin ve kafasındaki boncukların olumsuz etki yapabileceği bildirildi.

Galatasaray'da Diagne krizi! Kritik maç için teknik heyet uyardı

Kulüp profesyonelleri bu konuyu yeni oyuncusuna anlatacak.

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