Galatasaray'da Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...

GALATASARAY DIAGNE İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Hürriyet'in haberine göre Süper Ligin gol kralı için Galatasaray yönetimi Turgay Ciner ile bir araya geldi Sarı kırmızılı kulüp Diagne için Kasımpaşa'ya 9 milyon euro teklif etti.