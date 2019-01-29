Galatasaray'da Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...
Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray henüz aradığı forveti transfer edebilmiş değil. Galatasaray taraftarı heyecanla transfer haberi beklerken, bir süredir dirsek teması halinde olduğu Diagne için Galatasaray, Kasımpaşa'ya teklif götürdü.
29.01.2019 14:34
- Son Güncelleme: 29.01.2019 14:44
Ara transfer dönemine mutlak forvet parolası ile çıkan Galatasaray, aradığı golcü ya da golcüleri kadroya katmakta zorluk çekerken bomba bir gelişme ortaya çıktı.
GALATASARAY DIAGNE İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Hürriyet'in haberine göre Süper Ligin gol kralı için Galatasaray yönetimi Turgay Ciner ile bir araya geldi Sarı kırmızılı kulüp Diagne için Kasımpaşa'ya 9 milyon euro teklif etti.
Kulübün sahibi Turgay Ciner ise Diagne için Galatasaray'dan 14 milyon euro istedi. Pazarlıklar devam ediyor.
G.SARAY DIAGNE'Yİ SORMUŞ
Öte yandan Galatasaray'dan daha önce de bir transfer yoklaması aldığı öğrenilen Diagne'nin menajerine ve yönetime "Hemen giderim" dediği de öğrenildi.
Kasımpaşa'nın ve Süper Lig'in golcü yıldızı Mbaye Diagne, Galatasaray paylaşımları yapıp silmişti.