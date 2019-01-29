Galatasaray'da Diagne rüzgarı dinmiyor!
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönen Galatasaray, devre arası transfer döneminin kapanmasına saatler kala forvet takviyesi için dört koldan saldırıyor. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Mbaye Diagne için pazarlık masasına oturduğu haberleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı taraftarların odak noktasındaki Mbaye Diagne, bugün Bafetimbi Gomis ile görüldü.
29.01.2019 22:09 - Son Güncelleme: 29.01.2019 22:22
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray, yılan hikayesine dönen forvet transferini sonlandırmak adına Kasımpaşa'nın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'yi transfer etmek isterken Senegalli yıldız golcü, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki gol kralı Bafetimbi Gomis ile Etiler'de görüldü.
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