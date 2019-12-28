Galatasaray'da devre arası öncesi son şans! İşte Fatih Terim'in Antalyaspor maçı 11'i...
Galatasaray, tarihinin en zor yıllarından birini geçiriyor olabilir. İki yıl üst üte şampiyonluk yaşayan, yaz aylarında rakiplerine nispet yaparcasına transferler gerçekleştiren Sarı-kırmızılılar umduğunu bulamadı. Süper Lig'de devre arası öncesi oynanacak son maçtan Galatasaray, galibiyetle ayrılmak istiyor. Son haftaya girilirken topladığı 24 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da Terim'in tercih edeceği kadro merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...
28.12.2019 10:10
- Son Güncelleme: 28.12.2019 10:16
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