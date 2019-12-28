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Galatasaray'da devre arası öncesi son şans! İşte Fatih Terim'in Antalyaspor maçı 11'i...

Galatasaray, tarihinin en zor yıllarından birini geçiriyor olabilir. İki yıl üst üte şampiyonluk yaşayan, yaz aylarında rakiplerine nispet yaparcasına transferler gerçekleştiren Sarı-kırmızılılar umduğunu bulamadı. Süper Lig'de devre arası öncesi oynanacak son maçtan Galatasaray, galibiyetle ayrılmak istiyor. Son haftaya girilirken topladığı 24 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da Terim'in tercih edeceği kadro merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...

28.12.2019 10:10 - Son Güncelleme: 28.12.2019 10:16
Galatasaray'da devre arası öncesi son şans! İşte Fatih Terim'in Antalyaspor maçı 11'i...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.

Galatasaray'da devre arası öncesi son şans! İşte Fatih Terim'in Antalyaspor maçı 11'i...

Devre arasına galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray'da devre arası öncesi son şans! İşte Fatih Terim'in Antalyaspor maçı 11'i...

Özellikle son dakikalarda yediği gollerle hem Avrupa Ligi'ni kaçıran hem de ligde ağır yara alan Cimbom, Antalya'yı devirerek ocağa iddialı girmek istiyor.

Galatasaray'da devre arası öncesi son şans! İşte Fatih Terim'in Antalyaspor maçı 11'i...

Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Galatasaray'da devre arası öncesi son şans! İşte Fatih Terim'in Antalyaspor maçı 11'i...

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Galatasaray'da 3 futbolcu yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak. Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemeyecek..

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