Fenerbahçeli Vedat Muriç devlerin kıskacında! Onun için 'ajan' yolladılar...

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan renklerine katmak için Galatasaray'la mücadele ettiği ve zafere ulaştığı Vedat Muriç, ligin ilk yarısında performansıyla tam not aldı. Hal böyle olunca pek çok takmın kıskacında olan Vedat Muriç'in transferi hakkında iddialar peş peşe geliyor. Fotomaç'ın haberine göre Ocak transfer döneminde Kosovalı golcü ile yollarını ayırmayı düşünmeyen Sarı Kanarya'ya büyük bir tehlike arz eden bilgi Fransa'dan geldi! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen Vedat Muriç tehlikesi!

28.12.2019 11:39 - Son Güncelleme: 28.12.2019 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





