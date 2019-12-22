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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer golü! Ocakta imzalar atılıyor

Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ancak üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirve mücadelesinde ağır yara alan Fenerbahçe'de gözlar ocak ayı transfer dönemine döndü. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışını bırakmak istemeyen sarı-lacivertliler, devre arasında büyük bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor. Adı Beşiktaş'la da anılan yıldız bir oyuncunun transferini bitirmek için düğmeye basan Fenerbahçe, bu transferde aşama kaydetti. İşte son dakika gelişmeleri...

22.12.2019 17:59 - Son Güncelleme: 22.12.2019 17:59
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer golü! Ocakta imzalar atılıyor

Süper Lig'de ilk yarının bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer golü! Ocakta imzalar atılıyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakmasının ardından yaz transfer döneminde kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar aldı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer golü! Ocakta imzalar atılıyor

Sezonun sona ermesiyle birlikte kiraladığı oyuncular dahil tam 15 futbolcusuyla yollarını ayıran Kanarya, başta Gustavo, Kruse, Muriç, Emre ve Muriç olmak üzere 12 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer golü! Ocakta imzalar atılıyor

Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda yaşanan düşüş ve sakatlık sorunları, puan kayıplarını da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer golü! Ocakta imzalar atılıyor

İlk 15 haftada 25 puan toplayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonluklarla taçlandırmayı amaçlıyor.

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