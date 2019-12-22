Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer golü! Ocakta imzalar atılıyor

Süper Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan ancak üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirve mücadelesinde ağır yara alan Fenerbahçe'de gözlar ocak ayı transfer dönemine döndü. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışını bırakmak istemeyen sarı-lacivertliler, devre arasında büyük bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor. Adı Beşiktaş'la da anılan yıldız bir oyuncunun transferini bitirmek için düğmeye basan Fenerbahçe, bu transferde aşama kaydetti. İşte son dakika gelişmeleri...

22.12.2019 17:59 - Son Güncelleme: 22.12.2019 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





