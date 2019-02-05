Galatasaray'da dev operasyon | Fatih Terim 7 futbolcunun biletini kesti...
Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasının tamamlanması ardından zirve ile puan farkı 8'e yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, büyük bir operasyonun hazırlığına başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018-2019 sezonunun tamamlanmasının ardından 7 isimle birden yollarını ayırmayı planlıyor.
05.02.2019 21:41
- Son Güncelleme: 05.02.2019 21:41
Galatasaray'da Serdar Aziz, Ozan Kabak, Garry Rodrigues'le yollar ayrıldı. Eren Derdiyok kadro dışı kalırken Maicon da kiralandı.
Sarı kırmızılı takımda ayrılık yönlü transfer gelişmelerinin sezon sonunda da devam edeceği ve 7 isimle yolların ayrılacağı öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasım ayında yaptığı açıklamada taraftarlara mesaj vermiş ve 'Büyük bir değişim yaşanacak' demişti.
Nitekim, Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı transfer döneminde sarı kırmızılılar Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak ile yollarını ayırdı.
Terim, golcü oyuncusu Eren Derdiyok'u ise kadro dışında bıraktı.