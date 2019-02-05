Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Fenerbahçeli yıldızla ünlü şarkıcı...

MEĞER KİMLER KİMLERLE BİRLİKTEYMİŞ

Futbolcu-model, futbolcu-oyuncu, futbolcu-şarkıcı aşkları çok meşhurdur malumunuz. Sürekli bunlardan bir tanesini duyar dururuz magazin bültenlerinde. Kimisi birbirlerine çok yakıştırılır, kimisinin nasıl tanıştıkları bile anlaşılmaz. Kimileri evlenir mutlu bir yuva kurar, kimileri tarihin tozlu sayfalarına gömülüp kalır. Ancak içlerinden bazıları var ki akıllardan çıkarmak mümkün değil.

Bunlardan en yakın zamanda tanık olduğumuz aşk hikayesi Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup aşkı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup bir süre önce yollarını ayırmıştı.