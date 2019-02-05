Türkiye günlerce bu olayı konuştu! Fenerbahçeli yıldızla ünlü şarkıcı...
Bu çiftlerin bir dönem varlığına şuan inanmak neredeyse imkansız... Şarkcıların, mankenlerin futbolcularla yaşadığı o büyük aşklar oldukça meşhur. Kimileri evlenip yuva kurdu, kimileri tarihin tozlu sayfalarında çoktan yerini kaldı. Ama ne olursa olsun onlar Türkiye'nin garip aşıkları. Birçoğunun nasıl bir araya geldiğini anlamak neredeyse imkansız. İçlerinde öyle bir tanesi var ki ağızlara açık bırakacak cinsten. İşte sizi çok şaşırtacak o ünlü aşıklar.
MEĞER KİMLER KİMLERLE BİRLİKTEYMİŞ
Futbolcu-model, futbolcu-oyuncu, futbolcu-şarkıcı aşkları çok meşhurdur malumunuz. Sürekli bunlardan bir tanesini duyar dururuz magazin bültenlerinde. Kimisi birbirlerine çok yakıştırılır, kimisinin nasıl tanıştıkları bile anlaşılmaz. Kimileri evlenir mutlu bir yuva kurar, kimileri tarihin tozlu sayfalarına gömülüp kalır. Ancak içlerinden bazıları var ki akıllardan çıkarmak mümkün değil.
Bunlardan en yakın zamanda tanık olduğumuz aşk hikayesi Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup aşkı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup bir süre önce yollarını ayırmıştı.