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Galatasaray'da Denis Suarez sesleri! Taraftarlar heyecanlandı

Transferde şaha kalkan ve son olarak Haris Seferovic ile Leo Dubois'i kadrosuna katan Galatasaray'da hücuma yönelik orta saha oyuncusu transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılarda gündeme bir isim bomba gibi düştü. Aslan, bir dönem Barcelona forması giyen Denis Suarez için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

25.07.2022 11:15 - Son Güncelleme: 25.07.2022 11:17
Galatasaray’da Denis Suarez sesleri! Taraftarlar heyecanlandı

Hücum yönü çok kuvvetli bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da her geçen gün yeni bir isim gündeme geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da Denis Suarez sesleri! Taraftarlar heyecanlandı

Gelecek sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmak için çalışmalara son hızda devam eden Dursun Özbek yönetimi, Okan Buruk ile fikir alışverişinde bulunarak oyuncularla temasa geçiyor.

Galatasaray’da Denis Suarez sesleri! Taraftarlar heyecanlandı

İspanyol basınından ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’da Denis Suarez sesleri! Taraftarlar heyecanlandı

DENIS SUAREZ BOMBASI

İddialara göre, sarı kırmızılılar bir dönem Barcelona'da da forma giymiş olan Denis Suarez ile ilgileniyor. Oyuncu ile temasa geçildiği de belirtiliyor.

Galatasaray’da Denis Suarez sesleri! Taraftarlar heyecanlandı

Oyuncunun ise bu ilgiden memnun olduğu, teklifi değerlendirmek için hazır durumda beklediği bildiriliyor. Oyuncunun menajeri Oscar Grau'nun da Galatasaray ile temaslara başladığı belirtiliyor.

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