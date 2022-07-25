Galatasaray'da Denis Suarez sesleri! Taraftarlar heyecanlandı
Transferde şaha kalkan ve son olarak Haris Seferovic ile Leo Dubois'i kadrosuna katan Galatasaray'da hücuma yönelik orta saha oyuncusu transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılarda gündeme bir isim bomba gibi düştü. Aslan, bir dönem Barcelona forması giyen Denis Suarez için çalışmalara başladı. İşte detaylar...
25.07.2022 11:15 - Son Güncelleme: 25.07.2022 11:17
Hücum yönü çok kuvvetli bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da her geçen gün yeni bir isim gündeme geliyor.
DENIS SUAREZ BOMBASI
İddialara göre, sarı kırmızılılar bir dönem Barcelona'da da forma giymiş olan Denis Suarez ile ilgileniyor. Oyuncu ile temasa geçildiği de belirtiliyor.
Oyuncunun ise bu ilgiden memnun olduğu, teklifi değerlendirmek için hazır durumda beklediği bildiriliyor. Oyuncunun menajeri Oscar Grau'nun da Galatasaray ile temaslara başladığı belirtiliyor.