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Fenerbahçe'de hedef stoper transferi! İlk aday Gustavo Henrique

Kim Min-Jae'nin ayrılacak olması, Attila Szalai ile de dev kulüplerin ilgileniyor olması sebebiyle Fenerbahçe'de stoper transferi için operasyonlar başladı. Üç isim üzerine yoğunlaşan sarı lacivertlilerde öne çıkan aday ise Gustavo Henrique... Peki sarı lacivertlilerin savunmaya diğer adayları kimler? Detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
24.07.2022 09:54 - Son Güncelleme: 24.07.2022 09:54
Fenerbahçe’de hedef stoper transferi! İlk aday Gustavo Henrique

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ayrılması, Attila Szalai ile de ilgilenen dev kulüplerin olması sebebiyle stoper transferi ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

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Fenerbahçe’de hedef stoper transferi! İlk aday Gustavo Henrique

ÜST SEVİYEDE OYUNCU İSTİYOR

Savunmanın ortasında Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Mauricio Lemos'a sahip olan teknik direktör Jorge Jesus, üst seviyede bir stoper trnasferi gerçekleştirmek istiyor.

Fenerbahçe’de hedef stoper transferi! İlk aday Gustavo Henrique

Tisserand ve Lemos'u takımdan göndermeyi düşünen sarı lacivertliler, Serdar Aziz'den gelen sakatlık haberi sonrasında ise transferde odağını bu mevkiye çevirdi.

Fenerbahçe’de hedef stoper transferi! İlk aday Gustavo Henrique

İLK HEDEF GUSTAVO HENRIQUE
Sarı lacivertlilerde stoper mevkisi için ilk aday ise Flamengo forması giyen Gustavo Henrique. 29 yaşındaki stoper için Brezilya kulübüne 2.5 milyon Euro değerinde bir teklif sunulduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe’de hedef stoper transferi! İlk aday Gustavo Henrique

Güney Amerika basınına göre sarı lacivertliler bu rakamı taksitlerle ödemeyi taahhüt etti.

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